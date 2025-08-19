Џекпотот Пауербол во САД надмина 600 милиони долари за извлекувањето во понеделник

Џекпотот Пауербол (Powerball) во понеделник вечерта се искачи на 605 милиони долари, нов максимум за 2025 година, откако остана без победник од крајот на мај.

Ако некој победи, може да избере еднократна исплата од 273,4 милиони долари или да ја земе наградата од 605 милиони долари како 30-годишна ануитет, ставајќи ја меѓу 20-те најголеми Пауербол џекпоти на сите времиња.

Иако џекпотот е висок, шансите за победа се околу 1 на 292 милиони, додека шансите за освојување помала награда, која се движи од 4 до 10 милиони долари, се релативно подобри.

Вкупната продажба на американска лотарија надмина 100 милијарди долари за прв пат во фискалната 2023 година пред малку да се намали минатата година, според податоците од Северноамериканската асоцијација на државни и покраински лотарии. Рекордните продажби беа мотивирани од рекордниот Пауербол џекпот од 2,1 милијарда долари во 2022 година, освоен од Калифорниец.

Анкета на YouGov спроведена кратко по рекордниот џекпот во 2022 година покажа дека нешто помалку од една четвртина од Американците редовно купуваат Пауербол лотариски ливчиња.

Додека другата голема мултидржавна лотарија, Мега милионс (Mega Millions), ја зголеми својата цена од 2 на 5 долари во април, цената за влез во Пауербол остана на 2 долари за поголемиот дел од земјата од 2012 година.

Жителите од 45 држави и округот Колумбија можат да купат Пауербол лотариски ливчиња. Следното извлекување ќе се одржи во понеделник во 23 часот по источно време.