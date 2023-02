Џејмс Камерон не знае што да прави со милионите, еве како ги заработува и ги троши

САД– Џејмс Камерон, режисер, добитник на Оскар, имаше еден од 10-те највисоки заработувачки во забавата во 2022 година.

Како што објави Инсајдер, Форбс состави листа на топ 10 забавувачи со најголема заработка во 2022 година. Камерон се најде на 8. место, со заработка од 95 милиони долари минатата година. Најголем дел од тоа дојде од неговиот џиновски ден за исплата за „Аватар: Патот на водата“. Долгоочекуваното продолжение заработи 2,2 милијарди долари на бокс офисот.

Режисерската легенда заработи три Оскари во текот на својата кариера, сите за „Титаник“. Тој ја освои наградата за најдобар режисер, најдобар филм (како продуцент) и, како еден од монтажерите на филмот, за најдобра филмска монтажа. Тој е номиниран за дополнителни четири, а една чека на церемонијата за најдобар филм во 2023 година за „Avatar: The Way of Water“.

Најголем дел од неговото богатство доаѓа од режијата, пишувањето и продуцирањето на три од првите четири филмови со најголема заработка на сите времиња. Тие вкупно 7,3 милијарди долари заедно.



Малкумина ја имаат довербата на Камерон. Познато е дека тој ја врати платата од 8 милиони долари за неговиот блокбастер „Титаник“ од 1997 година кога филмот беше пребуџетен, и тој го замени со поени на задниот дел, правејќи процент од профитот наместо тоа.

Таа одлука му успеа – наводно, тој заработил 97 милиони долари само од огромниот успех на „Титаник“, според Дедлајн. И тоа беше во 2010 година, пред две профитабилни реизданија во 2012 и 2023 година. ре-издавањето во 2012 година заработи 350 милиони долари, додека годинешното повторно објавување досега заработи 53 милиони долари.

Дедлајн, исто така, објави дека заработил уште 350 милиони долари од невидениот успех на „Аватар“ на кино благајните, исто така.

Камерон (68) беше возач на камион пред да го направи своето режисерско деби со „Piranha II: The Spawning“ во 1982 година.

Откако започна во уметничкиот оддел на филмски сетови, тој премина во режија со продолжението на „Пирана“.

Оттогаш, тој ги режираше некои од најомилените филмови на сите времиња: „Терминатор“, „Терминатор 2: Судниот ден“, „Вонземјани“, „Амбис“, „Вистински лаги“ и трите големи филмови „Титаник, „Аватар“ и „Аватар: Патот на водата“.

Сега, неговите последни три филма заработија над 2 милијарди долари секој. Тоа го става само зад Стивен Спилберг во однос на заработката од благајните.

Камерон има основано и три продукциски компании: Lightstorm Entertainment, Digital Domain и Earthship Productions.

Камерон ја основа Lightstorm, независна продукциска компанија, во 1990 година.

Три години подоцна, тој ја основа Digital Domain, компанија за визуелни ефекти. Дигиталниот домен е користен од сите филмови на Камерон, плус уште над 100 како „Dune“, разни филмови и ТВ-серии на Marvel и DC, „Ready Player One“, некои филмови „Fast and Furious“, „The Lord of the Rings, ” и повеќе.

На крајот, тој ја создаде Earthship Productions, која стои зад сите негови документарни филмови за зачувување на океаните, како „Духовите на бездната“ и „Титаник: 20 години подоцна со Џејмс Камерон“.

Тој, исто така, помогна во развојот на 3D Fusion Camera System, кој се користеше во многу блокбастери.

Камерон и колегата Винс Пејс го развија системот за фотоапарат со фузија како начин за снимање стереоскопски 3D – со други зборови, за снимање работи со илузија на длабочина.

Ова ја промени играта за 3D филмови, а системот се користеше во многу филмови од неговиот пронајдок во 2008 година, вклучувајќи ги „Life of Pi“, „47 Ronin“, „Hugo“, „Avatar“ и „Pirates of the Карибите: На странци плимата и осеката“.

Во 2020 година, Камерон го стави своето лозје во Британска Колумбија, Винардот Beaufort Vineyard и Estate Winery, на продажба за 5,6 милиони долари.

Камерон првично го купи лозјето во 2013 година за 2,7 милиони долари. Седум години подоцна, тоа излезе на пазарот за 5,9 милиони долари пред да се намали на 5,6 милиони долари.

Тоа не е единствениот недвижен имот што неодамна го пушти на пазарот. Кога Камерон и неговото семејство се преселиле во Нов Зеланд со полно работно време, тој го ставил својот комплекс во Малибу на продажба за 25 милиони долари. Половина од него се продаде за 8,2 милиони долари во 2021 година.

Режисерот се пресели во Нов Зеланд со полно работно време за време на екот на пандемијата ковид-19 со неговата сопруга Сузи Амис Камерон, откако првично купи земјиште во 2012 година.

Кога овој потег стана постојан, Камерон почна да истоварува дел од неговиот недвижен имот во САД, вклучувајќи го и неговиот комплекс во Малибу, кој всушност се состои од два имоти еден до друг. Во 2020 година, двата имота беа пуштени на продажба за вкупно 25 милиони долари.

До 2021 година, помалата од двете куќи беше продадена за 8,2 милиони долари. Тој имот доаѓа со еднокатна вила и куќа за гости во шпански стил со комбинирани шест спални соби, шест и пол бањи и 9.000 квадратни метри. Камерон го купил домот во 2003 година за 4,4 милиони долари, што значи дека е продаден за речиси двојно.

Првата, поголема куќа ја купил во 1989 година за 3,475 милиони долари.

Во 2014 година, тој исто така продаде над 700 хектари земјиште во јужна Калифорнија за 12 милиони долари на група за заштита на земјиштето.

Камерон поседуваше 703 хектари од планините Санта Моника, најголемиот дел од опсегот во приватна сопственост. Тој првично го стави на продажба во 2007 година за 25 милиони долари, пред да го продаде земјиштето на Управата за рекреација и заштита на планините за 12 милиони долари во 2014 година.

Округот објави дека земјата ќе биде отворена и ќе биде развиена како клучен дел од патеката крајбрежна падина долга 70 милји, која се протега од Лос Анџелес до Вентура.

Тој моментално поседува илјадници хектари земја во Нов Зеланд, каде што тој и неговото семејство одгледуваат овошје, зеленчук и јаткасти плодови. Првобитното купување го чинеше 20 милиони долари.

До 2020 година, Камерон и неговото семејство ги продаваа своите производи во нивното кафуле и самопослуга, Forest Food Organics во Грејтаун.

Покрај неговата земја и фарма, Камерон вбризгува пари и во економијата на Киви со снимање на сите негови филмови таму. „Аватар 2“ и неговите претстојни продолженија се снимени во Нов Зеланд, давајќи работа на 1.500 локални членови на екипажот, според Њушаб.

„Човеку, беше толку радосно искуство да се работи и твори таму и планирам да ги снимам сите мои идни филмови во Нов Зеланд, исто така, таму, тековни, толку добро за Ya Kiwis“, изјави тој за Newshub во 2022 година.

Тој првично почна да купува земјиште во 2012 година, пред континуирано да додава на неговата голема количина земја како што минуваа годините.

Камерон и неговата сопруга, Сузи Амис Камерон, основаа бренд за храна, Verdient Foods, кој беше купен во 2020 година од Ingredion Incorporated.

Камерон и неговата сопруга ја основаа Verdient Foods во 2017 година. Марката нуди растителни протеини и е основана за да ги поддржи „промените потребни во земјоделските и индустриските процеси за да се направи производството на храна поодржливо и попрофитабилно“, според Vegconomist.

Во 2020 година, Ingredion Incorporated го купи последниот удел на Камерон во Verdient за непозната сума пари, давајќи му на Ingredion 100% сопственост.

Што се однесува до трошењето, Камерон инвестирал во брендот за луксузни подморници Triton Submarines, а наводно и самиот поседува една. Еден може да чини 3 милиони долари.

Како што знае секој што знае нешто за Камерон, режисерот го сака океанот, сака да нурка во длабоко море, а особено сака подморници. Значи, не е изненадување што Камерон е инвеститор во Triton Submarines, според Curbed.

Покрај Deepsea Challenger (што тој го донирал за науката), кој Камерон го користел за да се нурне самостојно до дното на Маријанскиот Ров – првиот човек што некогаш го направил тоа – Камерон наводно поседува барем еден Тритон, кој чини милиони долари.

Тој исто така помогна во дизајнирањето на јахта вредна 20 милиони долари со неговата организација OceanX.

Камерон и милијардерот Реј Далио се здружија во 2018 година за да создадат OceanX, кој „ќе финансира ново истражување и истражување на океаните заедно со медиумите, како што се документарните филмови и содржината на виртуелната реалност“, според CNBC.

Во 2020 година беше откриена истражувачката јахта долга 285 стапки OceanXplorer, со високотехнолошки студио во холивудски стил дизајниран од Камерон, објави Yahoo. Веб-страницата на компанијата го нарече „најнапредниот комбиниран поморски истражувачки и медиумски брод што постои“. Нејзините патувања може да се видат на шоуто на National Geographic „Mission OceanX“, кое доаѓа наскоро.

Камерон е голем ентузијаст за мотоцикли и поседува најмалку три Харли Дејвидсонови.

За време на прес-циклусот „Аватар 2“, многу фанови побрзаа да истакнат дека Камерон често бил виден во кошула на Фокс Рејсинг. Fox Racing е бренд за екстремни спортови, заштитна опрема и облека за животниот стил што го сакаат многу обожаватели на мотокрос.

Тој поседува и Rolex Submariner, кој може да чини и до 43.000 долари.

„The Submariner беше мој постојан придружник во текот на целата моја работа како истражувач на длабоки океани и мојата филмска кариера. Овој часовник ги претставува работите што јас се стремам да бидам – силен и сигурен на долги патеки, стремејќи се кон извонредност, но недооценено, елегантно, но не блескава или гауч, никогаш ненаметлива, но никогаш анонимна. И го сака океанот – ја сака водата и не се плаши од притисок. Како мене“, изјави Камерон за Rolex во 2016 година.

Но, повеќе од сè, Камерон го користи своето богатство за напори за зачувување и на копното и на морето.

„Имам тенденција да бидам песимист за политичките системи и за човечките системи воопшто, но јас сум оптимист за човечките суштества. Ние сме снаодливи. Кога грбот ни е до ѕид, верувам дека можеме да се здружиме за да дојдеме до потребните решенија. И верувам дека ќе бидеме подготвени да ги направиме промените во нашиот животен стил што ќе треба да ги направиме“, изјави тој за CNN во 2021 година.