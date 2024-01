Џеф Бриџес лауреат на наградата „Чаплин“ за 2024

Џеф Бриџес е именуван за добитник на наградата Чаплин во 2024 година што ја доделува Линколн Центарот.

Досегашни добитници на престижната награда се и Алфред Хичкок, Сидни Поатје, Барбара Стрејсенд, Мартин Скорсезе, Мерил Стрип, Спајк Ли, Кејт Бланшет и Виола Дејвис, која ја доби наградата Чаплин во 2023 година. Оскаровецот, ѕвезда на „Crazy Heart “ ќе ја прими почеста на гала настан со исечоци од неговата работа и настапи на ко-ѕвезди, пријатели и колеги во Центарот Линколн на 29 април 2024 година.

Покрај „Crazy Heart , за која улога го освои Оскарот, Бриџис имаше исклучителни улоги и во The Last Picture Show, The Fabulous Baker Boys, Fearless, The Big Lebowski, True Grit, Hell or High Water, Heaven’s Gate, Tron, Thunderbolt and Lightfoot, Starman и The Contender.

Бриџис е номиниран за седум Оскари и освои награда SAG и два Златни глобуси. Во 2019 година, тој беше почестен со наградата „Глобус“ Сесил Б. Деми за животно дело.

Надвор од неговите филмски улоги, Бриџис исто така глуми во драмската серија FX, The Old Man, кој беше обновен за втора сезона во јуни 2022 година и за што актерот беше номиниран за Еми.

Во октомври 2020 година, Бриџис откри дека му бил дијагностициран лимфом, споделувајќи во септември 2021 година дека неговиот карцином бил во ремисија. Во неодамнешното ажурирање, изминатиот мај, како што се подготвуваше да ја снима втората сезоната од серијата, Бриџис рече дека неговото здравје му се вратило и дека туморот што го имал во стомакот значително се намалил.

„Џеф Бриџис е еден од нашите најистакнати и најомилени актери чиешто дело на работа, посветеност на неговата уметност и живот на достигнувања во кариерата покажува значаен придонес во уметноста на филмот“, се вели во изјавата на филмот во претседателот на одборот на Центарот на Линколн, Дан Стерн. „Ние во филмот во Центарот Линколн е чест да ја претставиме 49 -тата награда Чаплин на Џеф Бриџис и со нетрпение очекуваме да славиме со него, неговото семејство, неговите колеги и филмот во заедницата и поддржувачите на Линколн“. (Холивуд репортер)