Џеф Безос наполни 60 години, еве што му посака свршеницата

На Џеф Безос му е 60-ти роденден, а Лорен Санчез имаше многу посебна порака за него.

Во чест на денот на пресвртницата на нејзиниот свршеник, Санчез објави трогателна порака на основачот на Амазон на Инстаграм.

„Погледнете кој наполни 60 години! Среќен роденден, душо! 🎉“, напиша Санчез (54). „Денес е уште еден ден каде твојата смеа го исполнува нашиот дом, а таа твоја насмевка ја осветлува секоја соба. Ти посакувам изобилство на едноставни радости и тивки моменти на среќа.

„Оваа година нека биде исполнета со сè што сакаш, од мирни утра до радосни прослави. Се надевам дека секој ден ќе ти носи безброј причини за насмевка, исто како што ми даваш причина за насмевка секој ден. Те сакам и среќен роденден, љубов моја. ❤️🤍❤️”

Заедно со нејзината порака, Санчез сподели и рингишпил од слики, вклучително и симпатична фотографија од Безос на возраст од мало дете како го слави својот роденден и слика од парот како се смешка еден на друг.

Од веста за нивната свршувачка минатата пролет, новинарката наградена со Еми и милијардерот постојано се подготвуваат за нивната претстојна венчавка.

Безос и Санчез ја објавија својата врска во јануари 2019 година, набргу откако Безос објави дека се разведува од неговата сопруга Мекензи Скот по 25 години брак. Санчез исто така беше во процес на развод од нејзиниот тогаш сопруг Патрик Вајтсел со кого беше во брак 13 години.

Минатата година, Санчез го одбележа роденденот на својот партнер на Инстаграм со порака во кој беа вклучени неколку фотографии од врската на парот, вклучително и од нивните патувања во Колумбија и Рим.

Во натписот, Санчез го нарече Безос „човекот од моите соништа“ и му се заблагодари што „секогаш беше покрај мене и што беше партнер со најголема љубов и поддршка“. (Четири месеци подоцна, парот се сврши!)

„Толку сум благодарна за спомените што ги направивме и за авантурите што допрва доаѓаат“, додаде таа. „Еве уште многу родендени исполнети со љубов и смеа.

Санчез сподели слична објава за 58-от роденден на Безос во 2022 година. „Да, сите знаат дека си брилијантен, но не секогаш го гледаат твоето срце како што гледаат моите очи“, напиша таа.

Санчез беше наградена за нејзините филантропски напори на Соаре за 5-годишнината на This Is About Humanity во август 2023 година. За време на нејзиниот говор, таа му се заблагодари на Безос „што ме инспирираше да излезам во светот и да направам разлика“.