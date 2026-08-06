Џаред Лето изгуби голема филмска улога поради обвинувањата за сексуален напад

Џаред Лето остана без улога во политичкиот трилер „Атентат“ поради низа обвинувања за сексуална злоупотреба, се дознава од повеќе извори блиски до продукцијата, пишува Page Six.

Прекинати преговори

Според извори, актерот бил во завршна фаза од преговорите за филмот во режија на Бери Левинсон и покажувал голем интерес за проектот. Тој беше во редовна комуникација со Левинсон за улогата, а еден извор вели дека договорот „изгледал како завршена работа“. Сепак, продукцијата на крајот се откажа од соработката бидејќи бројот на обвинувања против актерот растеше. Менаџментот на производството и Левинсон наводно знаеле за наводите уште пред да започне разговорот со Лето, но со текот на времето тие станале преголем товар за проектот.

Заднина на одлуката

Еден извор сугерира дека слабиот комерцијален успех на научно-фантастичниот филм од 2025 година „Трон: Арес“ можеби влијаел на одлуката. Изворот верува дека тоа „можеби било само изговор да се исклучи од проектот“ откако магазинот „Ер мејл“ објави статија минатата година во која девет жени го обвинија Лето за несоодветно однесување.

Филмот „Assassination“, со Брајан Кренстон и Брендан Фрејзер во главните улоги, е заснован на вистинска приказна за новинарката Дороти Килгален, која почина под неразјаснети околности додека го истражуваше атентатот на претседателот Џон Кенеди. Продукцијата на филмот претходно беше одложена поради тужба поднесена од сценаристот и продуцент Николас Челоци, но се очекува работата да продолжи. Засега не се знае кој ќе го замени Лето, а датумот на прикажување на филмот се уште не е објавен.

Нови и стари обвинувања

Обвинувањата против Лето се вратија во центарот на вниманието по премиерата на документарниот филм на Би-Би-Си „Џаред Лето: Темната тајна на Холивуд“ претходно оваа недела, во кој десет жени детално ги опишаа своите искуства. Настаните што ги наведуваат се случиле меѓу 2002 и 2016 година, кога тие имале меѓу 16 и 18 години, а Лето имал триесет и четириесет години.

Наводите за несоодветно однесување не се нови. „Њујорк пост“ уште во 2005 година објави дека Лето „агресивно ги следи“ тинејџерските модели. Џаред Лето постојано ги негираше сите обвинувања, вклучително и оние изнесени во написот на списанието „Ер мејл“ и во новиот документарец на Би-Би-Си. Неговите претставници на медиумите не одговорија веднаш на барањето за коментар.