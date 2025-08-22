Двете јахти на Роман Абрамович со системи за воздушна одбрана се расипаа

Двете најголеми суперјахти на Роман Абрамович, „Соларис“ и „Еклипса“, завршија во Турција на поправки. И двата брода, опремени со системи за ракетна одбрана и други технологии од воено ниво, не влегле во европските пристаништа неколку години поради санкции и пронајдоа „безбедно засолниште“ во турските води, објавува Luxurylaunches.

Во август 2025 година, 140-метарскиот „Соларис“, изграден во Германија во 2021 година со цена од околу 600 милиони долари, пристигна во Измитскиот Залив за закажано одржување. Ова е една од технолошки најнапредните јахти во светот: осум палуби, 48 кабини, хелиодром, базени заградени со непробојно стакло, оклопна заштита и систем за воздушна одбрана. Јахтата е проектирана од дизајнерот Марк Њусон, познат по Apple Watch. Јахтата може да смести до 36 гости и 60 членови на екипажот. Работата на ваквите „лебдечки тврдини“ е астрономска. Кога „Соларис“ се наполни со гориво во Мармарис во пролетта 2023 година, цената на горивото беше околу 790 илјади долари по полнење.

Водечкиот брод на Абрамович, 162,5-метарскиот „Еклипса“, исто така е на пат кон поправки. Беше пуштен во вода во 2010 година во бродоградилиштето „Блум+Вос“ во Хамбург и долго време се сметаше за најскапата јахта во светот, проценета на 1,2-1,5 милијарди долари. Нејзините девет палуби имаат два хелиодроми, базен од 16 метри и кино. Како и „Соларис“, јахтата е заштитена со системи за ракетна одбрана и сензори за движење, а нејзините кабини се оклопни. Може да смести до 36 гости и 70 членови на екипажот.

Турција станува центар за сервисирање на вакви бродови. Тоа се должи на големиот број јахти во сопственост на руски милијардери кои моментално се наоѓаат во Турција. Суперјахтите во сопственост на руски олигарси сега не можат да пристапат до услуги за поправка и одржување во европските бродоградилишта.