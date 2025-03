Дуплантис повторно собори светски рекорд, погледнете го новиот чудесен скок на Швеѓанецот

Неверојатниот шведски атлетичар Арман Дуплантис повторно го собори светскиот рекорд во скок со стап, откако на состанокот во Клермон-Феран, Франција, прескокна шест метри и 27 сантиметри.

Минатата година Дуплантис три пати го собори светскиот рекорд, а со истото темпо продолжува и во новата година.

Here is the moment Mondo Duplantis broke the World Record in the Pole Vault with 6.27m in France!!🤯🤯

11 World Records so far in his career!! A LEGEND.pic.twitter.com/WCXfr1qe6I

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) February 28, 2025