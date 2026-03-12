Дуплантис постави нов светски рекорд во скок со стап

12/03/2026 22:07

 Легендарниот шведски атлетичар во скок со стап Арманд „Мондо“ Дуплантис постави нов светски рекорд, прескокнувајќи ја летвичката вечерва на домашен терен во Упсала на височина од 6,31 метри.

Дваесетишестгодишниот Дуплантис го постави новиот светски рекорд при својот прв обид да ја прескокне оваа височина.

Ова е 15. пат во кариерата на Дуплантис да го собори светскиот рекорд.

Неговата серија започна во 2020 година кога го симна од тронот Французинот Рено Лавилени со скок од 6,17 метри.

