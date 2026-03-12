Дрејпер го елиминираше Ѓоковиќ во епски меч – и ќе се соочи со Медведев на Мастерсот во Индијан Велс

Индијан Велс– Британскиот тенисер Џек Дрејпер ноќеска во епски меч го победи Србинот Новак Ѓоковиќ во четвртото коло на турнирот во Индијан Велс – 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Дваесет и четиригодишниот Британец сервираше 13 аса, направи 5 двојни грешки и реализираше 3 од 7 брејк топки.

Триесет и осумгодишниот Ѓоковиќ имаше 4 аса, 2 двојни грешки и реализираше 3 од 6 брејк топки.

Во четвртфиналето, Дрејпер ќе се соочи со Русинот Даниил Медведев, кој го победи Американецот Алекс Микелсен во претходното коло.

Наградниот фонд на турнирот во САД изнесува 9,4 милиони долари.