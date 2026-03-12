Дрејпер го елиминираше Ѓоковиќ во епски меч – и ќе се соочи со Медведев на Мастерсот во Индијан Велс

12/03/2026 09:43

Индијан Велс–  Британскиот тенисер Џек Дрејпер ноќеска во епски меч го победи Србинот Новак Ѓоковиќ во четвртото коло на турнирот во Индијан Велс – 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Дваесет и четиригодишниот Британец сервираше 13 аса, направи 5 двојни грешки и реализираше 3 од 7 брејк топки. 

Триесет и осумгодишниот Ѓоковиќ имаше 4 аса, 2 двојни грешки и реализираше 3 од 6 брејк топки.

Во четвртфиналето, Дрејпер ќе се соочи со Русинот Даниил Медведев, кој го победи Американецот Алекс Микелсен во претходното коло.

Наградниот фонд на турнирот во САД изнесува 9,4 милиони долари. 

Поврзани содржини

Домаќинот остана без прв голман! Го враќаат 40-годишниот „лудак“ за Светското првенство
Наши млади тенисери се враќаат од Анталија – турнирот е прекинат, не било безбедно
Лука Дончиќ ја потврди разделбата од Анамарија Голтес: Се борам за старателство над ќерките
Адебајо постигна 83 поени против Вашингтон и постави рекорд на 21 век
Европскиот шампион во мотоциклизам, Петар Мијалков, ги стартуваше подготовките во Шпанија
Дончиќ со трипл-даблот ги предводеше Лејкерси до победа над Минесота
Инфантино: Трамп нема ништо против од учеството на Иран на СП 2026
Импресивни бројки за Јокиќ и оваа сезона

Најчитани