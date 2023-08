Драматични снимки од Флорида, сѐ е под вода – ситуацијата е крајно опасна

Опасниот ураган од трета категорија Идалија пристигна во областа на Флорида, а ветровите дуваа околу 200 км/ч. Идалија е третиот ураган што ја погоди Флорида, по ураганот Иан во септември 2022 година и ураганот Никол во октомври 2022 година. .

Идалија се очекува да донесе значителни бранови и да предизвика подигнување на морињата помеѓу 1,2 и 1,5 метри во заливот Тампа. Повеќе од 230.000 жители на Флорида се веќе без струја, пишува CNN.

Incredible #Idalia storm surge 6’ and counting here at Cedar Key, FL pic.twitter.com/8MzaHJpWce — Jim Cantore (@JimCantore) August 30, 2023

Исто така, издадено е предупредување за торнадо за речиси 12 милиони луѓе низ централна и северна Флорида и југоисточна Џорџија. Жителите се предупредуваат сериозно да ја сфатат ситуацијата бидејќи ќе дојде момент кога службите за итни случаи повеќе нема да можат да пружат помош. Веќе се пријавени проблеми со пристапот до некои евакуирани области.

Бројот на жители на Флорида без струја се искачи на 265.000

Бројот на луѓе без струја во Флорида скокна на речиси 265.000 до 9:42 часот по локално време, според PowerOutage.us.

Податоците – кои редовно се ажурираат – покажуваат дека значителни делови од населението во областа Биг Бенд во Флорида се без струја.

Издадени наредби за евакуација за 28 од 67 окрузи на Флорида

Задолжителни наредби за евакуација се издадени во најмалку 28 од 67 окрузи на Флорида. Повеќето од 21 милион жители на државата, и многу во соседните Џорџија и Јужна Каролина, беа под предупредувања за урагани и други предупредувања поврзани со бура. Во сите три држави е прогласена вонредна состојба.

Water as far as the eye can see! #Idalia Cedar Key, FL pic.twitter.com/7D6rXfMMax — Jim Cantore (@JimCantore) August 30, 2023

Гувернерот испрати предупредување

Гувернерот на Флорида, Рон Де Сантис, предупреди на катастрофалното влијание на бурата додека ги повика жителите кои не ги почитувале наредбите за евакуација да се евакуираат.

Брзото влошување на условите, рече тој на прес-конференција, ќе го направи премногу опасно за екипите за итни случаи да реагираат.

„Не ризикувајте го животот правејќи ништо глупаво во овој момент“, рече тој.

Storm surge racing up the Steinhatchee River as seen from our cam in Steinhatchee. @foxweather @NWSTallahassee @NWSTampaBay pic.twitter.com/JLD1HL9IMR — Mark Sudduth (@hurricanetrack) August 30, 2023

Драматични снимки, градови поплавени

Канцеларијата на Националната метеоролошка служба во Талахаси сподели неколку клипови кои го покажуваат влијанието на Идалија. Крис Бузакис објави видео кое го прикажува бранот на бурата на плажата Horseshoe, Флорида:

Last footage from the Horseshoe Beach Camera before it went out #Idalia https://t.co/AlgJJT4fXJ pic.twitter.com/1gZFeCEqvo — I'm the weatherman, whatever man (@Weathermansam77) August 30, 2023

Категории на урагани во САД

Ураганите во САД се категоризираат според скалата Сафир-Симпсон, која се состои од пет одделни категории. Ураган од категорија 4 (Идалија беше во таа категорија неколку часа) значи постојана брзина на ветерот помеѓу 209 – 251 km/h.

Американскиот национален центар за урагани предупредува дека бурите од четврта категорија може да предизвикаат катастрофални штети, големи структурни штети (можно губење на покриви и надворешни ѕидови), соборени дрвја и прекин на електричната енергија. згради (можно губење на покриви и надворешни ѕидови), паѓање на дрвја и прекини на струја. „Повеќето области по категоријата 4 ќе бидат непогодни за живеење со недели или месеци“, се вели во упатствата.

Невреме од трета категорија значи брзина на ветер до 207 km/h и може да предизвика катастрофални штети на зградите и инфраструктурата, оставајќи ги граѓаните во погодената област без вода и струја со денови или недели. Бурите од 5-та категорија се исклучително ретки, со просечна брзина на ветерот поголема од 255 km/h.