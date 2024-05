Драма: Се запали „боинг 737“ полн со патници (видео)

„Боинг 737“ со 73 патници се излизгал од пистата откако се запалило неговото крило.

На снимката се гледаат последиците од падот на авионот на „Трансаир“ покриен со противпожарна пена на аеродромот Дакар во Сенегал.

Сите 73 патници се евакуирани, а некои се здобиле со полесни повреди.

Летовите се прекинати на аеродромот.

🔥🇸🇳BREAKING: Boeing 737 SLIDES OFF Runway at Senegal Airport and Catches On Fire!

This comes a day after another Boeing plane in Istanbul failed to lower its front landing gear during an emergency landing.

Not a good look, I'd prefer Airbus after this saga of events… pic.twitter.com/XPiS0VfmeB

— Nathan Cervera (@nathan_cervera) May 9, 2024