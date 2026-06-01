Досега 14 пати го ограбувале вечното почивалиште на тапанарот на ДНК: „Не го оставаат гробот на мојот син“

01/06/2026 11:23

Татко на трагично загинатиот тапанар на групата ДНК, Ѓорѓи Ѓоргиев, Драги, на Фејсбук сподели видео објава во која повторно реагира на, како што тврди, кражби од гробот на неговиот син.

На видеото што го сподели Драги, може да се забележи како повозрасна жена од пред гробот краде саксии со цвеќе.

Тој наведува дека ова е 14-ти пат гробот на Ѓорѓи да биде ограбен.

„14 кражби на нашиот ангел и ден-денес не го оставаат гробот на мојот син. Не знам со какво срце и душа сè уште крадат од гробот. Да ми си здрава и жива тетке, која ли да си, и да ти се здрави и живи децата“, напиша Драги Ѓоргиев.

 

