Дончиќ слаб, Лејкерси загубија од Хорнетс

Словенечкиот кошаркар Лука Дончиќ го одигра првиот натпревар по Ол-стар паузата со својот нов НБА тим, Лос Анџелес Лејкерс, но беше неуспешен.

Лејкерси загубија со 97-100 од Шарлот Хорнетс во натпревар кој првично беше одложен поради пожарите. Дончиќ беше блиску до трипл-дабл, но загуби и шест топки поради лошото шутирање.

Натпреварот беше закажан за почетокот на јануари, но беше одложен поради пожарите кои беснееја во и околу Лос Анџелес.

Дончиќ имаше лоша шутерска вечер во својот трет натпревар со Лејкерси откако му се приклучи на тимот од Далас, завршувајќи со 14 поени, 11 скока и осум асистенции за 33 минути на теренот. Сепак, тој постигна само пет од 18 шута од поле, само еден од 9 обиди за три поени, сврте шест топки и направи пет лични грешки.

Неговите Лејкерси го претрпеа првиот пораз на домашен терен по седум последователни победи, а вкупно 21-ва сезонава, оставајќи ги на петтото место во Западната конференција.

„Напорот што го вложивме требаше да биде доволен за да победиме“, изјави тренерот на Лејкерс Џ.Џ. Редик, кој беше разочаран од настапот.

LEBRON WITH A HEAD OF STEAM IS STILL UNSTOPPABLE 😤😤 https://t.co/Od9YcvfoWp pic.twitter.com/zPDDrf34Up

— NBA (@NBA) February 20, 2025