Дончиќ е во животна форма. Го наполни кошот и на Хјустон

Лука Дончиќ ја потврди својата животна форма со настап за победата на ЛА Лејкерс против Хјустон Рокетс (100:92). Ова е шеста победа на Лејкерс по ред и деветта во последните десет натпревари. Дончиќ беше најефикасниот играч на натпреварот со 36 поени (14/27 шут од поле). Додаде шест скока, четири асистенции и две украдени топки.

Со својот настап против Хјустон, кој можете да го гледате ТУКА, Дончиќ го израмни рекордот на легендата на Лејкерс. Словенецот сега има 52 натпревари со 30 поени, исто колку и Џејмс Ворти. Каква задача е тоа, сведочи ова – член на Куќата на славните, трикратен освојувач на титули и седумкратен Ол-стар, за толку многу натпревари со 30 поени, му беа потребни 12 години со Лејкерс. Дончиќ го достигна за една година и еден месец, колку што помина откако дојде во ЛА во блокбастер размената со Далас.

Luka Doncic this March: 1st in points

7th in rebounds

5th in assists

3rd in steals

1st in threes on a tear. pic.twitter.com/PwDUnrin2A — StatMuse (@statmuse) March 17, 2026

Дончиќ застана покрај уште една легенда на еден од најголемите клубови и најсилната лига. Словенецот е најдобар стрелец во НБА оваа сезона, со просек од 32,8 поени по натпревар. Тоа се најдобрите бројки од играч на Лејкерси од Коби Брајант во 2006 година.

Суперѕвездата на Лејкерси игра во животна форма. Март во НБА лигата може да се нарече Месец на Лука Дончиќ. Тој е прв во лигата по постигнати поени и тројки, трет по украдени топки, петти по асистенции и седми по скокови.

UKA DONCIC OVER THE LAST 6 GAMES: 37.8 PPG 9.2 RPG 7.7 APG

2.2 SPG 1.2 BPG (Mr. No defense 🙄)

48.7% FG 40.2% 3P#LakeShow

По Дончиќ во Хјустон следеа Леброн Џејмс со 18 поени и по пет скока и асистенции, Остин Ривс со 15 поени, пет асистенции и четири украдени топки и Деандре Ајтон со 7 поени и 11 скока. Хјустон го предводеа Џабари Смит со 22 поени и осум скока и Амен Томпсон со 19 поени, 12 скока и пет асистенции. Кевон Дурант постигна 18 поени и додаде пет скока.