Дончиќ е во животна форма. Го наполни кошот и на Хјустон

17/03/2026 10:33

 

Лука Дончиќ ја потврди својата животна форма со настап за победата на ЛА Лејкерс против Хјустон Рокетс (100:92). Ова е шеста победа на Лејкерс по ред и деветта во последните десет натпревари. Дончиќ беше најефикасниот играч на натпреварот со 36 поени (14/27 шут од поле). Додаде шест скока, четири асистенции и две украдени топки.

Со својот настап против Хјустон, кој можете да го гледате ТУКА, Дончиќ го израмни рекордот на легендата на Лејкерс. Словенецот сега има 52 натпревари со 30 поени, исто колку и Џејмс Ворти. Каква задача е тоа, сведочи ова – член на Куќата на славните, трикратен освојувач на титули и седумкратен Ол-стар, за толку многу натпревари со 30 поени, му беа потребни 12 години со Лејкерс. Дончиќ го достигна за една година и еден месец, колку што помина откако дојде во ЛА во блокбастер размената со Далас.

Дончиќ застана покрај уште една легенда на еден од најголемите клубови и најсилната лига. Словенецот е најдобар стрелец во НБА оваа сезона, со просек од 32,8 поени по натпревар. Тоа се најдобрите бројки од играч на Лејкерси од Коби Брајант во 2006 година.

Суперѕвездата на Лејкерси игра во животна форма. Март во НБА лигата може да се нарече Месец на Лука Дончиќ. Тој е прв во лигата по постигнати поени и тројки, трет по украдени топки, петти по асистенции и седми по скокови.

По Дончиќ во Хјустон следеа Леброн Џејмс со 18 поени и по пет скока и асистенции, Остин Ривс со 15 поени, пет асистенции и четири украдени топки и Деандре Ајтон со 7 поени и 11 скока. Хјустон го предводеа Џабари Смит со 22 поени и осум скока и Амен Томпсон со 19 поени, 12 скока и пет асистенции. Кевон Дурант постигна 18 поени и додаде пет скока.

Поврзани содржини

Македонските кошаркарки ја пречекуваат Хрватска во последното коло од квалификациите за ЕП 2027
Иран во преговори со ФИФА за преместување на натпреварите од СП 2026 година од САД во Мексико
Победи за кошаркарите на МЗТ Скопје А. и Пелистер
Ѓоковиќ ќе го пропушти Мастерсот во Мајами
Седлоски: Против Данска треба да одиграме храбро, нема што да изгубиме
Жоан Лапорта по трет пат избран за претседател на Барселона
Синер го освои трофејот во Индијан Велс
Сабаленка ја победи Рибакина во финалето на турнирот ВТА 1000 во Индијан Велс

