Дончиќ дебитираше за Лејкерс: Одамна не сум имал толкава трема

Лука Дончиќ заврши со 14 поени, 5 скока и 4 асистенции, а Леброн Џејмс додаде 24 поени, 7 скока и 8 асистенции во победата на Лос Анџелес Лејкерс над Јута Џез со 132-113 во дебито на словенечката ѕвезда за тимот. Дончиќ одигра 24 минути.

Остин Ривс постигна 22 и забележа 9 скока, а Руи Хачимура додаде 21 поен за Лејкерси, кои ја забележаа шестата последователна победа.

Џордан Гудвин постигна 17 на својот втор натпревар за Лејкерс.

Лаури Марканен и Џон Колинс постигнаа по 17 поени, а Џордан Кларксон додаде 16 за Јута, која сега запиша деветти пораз по ред на гостувањата.

Luka Doncic hit the Dirk Nowitzki fadeaway with him in the building 😮‍💨 pic.twitter.com/gyeVc5QC6n

— ESPN (@espn) February 11, 2025