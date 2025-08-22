ДОМ: Безбедноста на карпошани не смее да биде предмет на заткулисни дилови

Демократска обнова на Македонија (ДОМ) изразува длабоко разочарување кон вчерашниот обид одредени политички субјекти да си играат играчки со безбедноста на граѓаните и граѓанките. ДОМ ја осудува неодговорноста што доведе до големиот пожар во магацинскиот простор до мостот „Обединети нации“ и четирите кули во Карпош 4, момент што повторно ја отвора старата рана на пожари поврзани со измени на ДУП-ови, стои во соопштение на ДОМ.

Зелената партија ДОМ бара веднаш да се усвојат следните мерки: прецизна реконструкција на опожарените локации само по моделот на „ист габарит“ на оригиналните градби пред пожарите или изградба на нови паркови или реквизити за лица со попреченост; нови регулативи за безбедносна инфраструктура на сите индустриски зони; итна ревизија на сите урбанистички планови со директно учество на локалното население; строг систем на казни за намерно предизвикување пожари; континуирана едукација и подготовка на стручен кадар; современа и функционална опрема за интервенција и превенција. Овие мерки и претходно беа предложени како иницијатива на ДОМ и се гаранција дека нема да се толерира никакво профитерство врз пепелот и чадот оставен во воздухот на нашите градови и села. Граѓаните на Карпош заслужуваат да живеат во безбедна, зелена и одржлива средина – без оглед на изборните маневри на политичките мастадони, велат од ДОМ.