Дојава за бомба во Собранието на Република Српска пред посебната седница за Додик

Народното собрание на Република Српска доби дојава за поставена бомба непосредно пред почетокот на денешната вонредна седница.

Според медиумите од Република Српска, сите што беа во зградата ја напуштија.

Во моментов се спроведува контрасаботажна проверка. Седницата требаше да започне во 10 часот наутро, но беше одложена за 11:30 часот поради дојава за поставена бомба.

Во спротивно, на дневен ред на седницата ќе има четири точки, имено:

– Прифаќање на оставката на премиерот на Република Српска;

– Информација за пресудата на Судот на Босна и Херцеговина изречена за претседателот на Република Српска и одлуката на Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина за престанок на мандатот на претседателот на Републиката Милорад Додик и ставот на Народното собрание за идните активности на институциите на Република Српска;

– Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за референдум и граѓанска иницијатива (по итна постапка);

– Разгледување и усвојување на одлуката за распишување референдум во врска со одлуките на Судот на Босна и Херцеговина донесени за претседателот на Република Српска и одлуката на Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина за престанок на мандатот на претседателот на Републиката Милорад Додик.