Додик нема да ја почитува одлуката: Останувам претседател на РС

18/08/2025 20:27

Милорад Додик, на кого законски му беше одземен мандатот како претседател на Република Српска (РС), рече дека нема да ја почитува таа одлука и дека ќе остане претседател на тој ентитет на БиХ.

„Нема да ја почитувам. Ќе ја почитувам волјата на српскиот народ. Вие бевте арогантни, а очекувате од мене да бидам покорен. Нема да бидам. Јас сум претседател на Република Српска, а вие пишувајте што сакате. Јас сум избран од народот, нема да бидам заменет од странска влада“, објави Додик на социјалната мрежа X.

Тој додаде дека оние што ја донеле таа одлука „не го почитувале Уставот на Босна и Херцеговина, Уставот на РС и законот“.

Поврзани содржини

(Видео) Страшна сообраќајка во Грција: Судар на камион и автомобил предизвика пожар, изгореа три лица
Пресудата е правосилна: Милорад Додик веќе не е претседател на Република Српска
Премиерот на Република Српска кој поднесе оставка е на црната листа на САД
Премиерот на Република Српска, Радован Вишковиќ, поднесе оставка 
Скандалозна изјава на Брнабиќ: „Паѓањето на настрешницата во Нови Сад? Беше планирано!“
Србија од израелска компанија купува воена опрема во вредност од 1,6 милијарди долари
По земјотресот, градат отпорни станови
Маж фрли молотов коктел врз Куќата на цвеќето

Најчитани