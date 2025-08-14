Додик најави референдум за правниот и уставниот статус на Република Српска

Претседателот на Република Српска, Милорад Додик, изјави дека ќе биде распишан референдум на кој ќе биде поставено прашање за правниот и уставниот статус на Република Српска и дека тоа веројатно ќе биде еден од воведите во референдумите што ќе се одржат во наредниот период.

Република Српска е принудена да го брани својот статус на единствениот можен начин, а тоа е волјата на народот, и тоа ќе го стори многу постепено и ладнокрвно, рече Додик, објави Срна.

-Ќе го направиме тоа во моментот кога ќе сметаме дека е потребно, рече Додик.

Според него, тој нема да ги прифати ниту поддржи политичките мерки што ги наметна Судот на Босна и Херцеговина.

-Ќе продолжиме да ги спроведуваме нашите политики како што се договоривме, а тоа е да распишеме референдум на кој несомнено ќе се каже дека сме против какви било избори, дека тие избори треба да се бојкотираат и отфрлат, истакна Додик.

Претседателот на РС додаде дека му е жал што опозицијата не одговорила на повикот за создавање Влада на национално единство.

-Тие не се покажаа достојни. Веројатно, по ова, некој повторно ќе има свое мислење, но тоа е нивна работа и таму ќе кажат колку не ги знаат процесите или нешто слично, рече Додик.

Како што изјави, ќе се одржи седница на Народното собрание и ќе се донесе одлука за одржување референдум.

-Референдумот ќе има прашање кое несомнено ќе биде поврзано со правниот и уставниот статус на Република Српска и веројатно ќе биде еден од воведите во референдумите што ќе ги одржиме во иднина во врска со статусот на Република Српска, рече Додик.

Според него, Република Српска не смее да остане во Босна и Херцеговина со решенијата што ги предложи Кристијан Шмит, додавајќи дека за минимум стабилизација во Босна и Херцеговина, потребно е тие да се елиминираат, како и самиот Шмит.