Додик: Ќе се повлечам од политиката 10 години под еден услов

Милорад Додик, на кого му беше одземен мандатот како претседател на Република Српска од страна на Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина (ЦИК) врз основа на конечна пресуда на Судот на Босна и Херцеговина, презентираше понуда во парламентот на РС да се пензионира десет години под услов претставниците да ја поддржат одлуката за распишување на претседателските избори од страна на ентитетската изборна комисија (ЕИК), а не од ЦИК.

„Предлагам претседателот на ЦИК да биде од СДС или ПДП. Но, вие нема да го направите тоа. Вие сакате ЦИК да ги брои гласовите“, рече Додик.

Тој тврди дека ЦИК нема овластување да распишува предвремени избори или да му го одземе мандатот: „ЦИК не може да распишува избори, само РС РИК може да го стори тоа. Нема да добиете нов претседател ако ЦИК ги распише изборите“, рече Додик.

Отфрлање на пресудата и обвинението

Тој ја отфрли пресудата на Судот на Босна и Херцеговина, тврдејќи дека станува збор за политички прогон поради неговото противење на префрлањето на државниот имот на ниво на Босна и Херцеговина. Тој ја обвини меѓународната заедница и дел од бошњачката политичка елита дека го оспоруваат Уставот на РС, а опозицијата дека работи против интересите на ентитетот.

Тој уште еднаш го оспори легитимитетот на високиот претставник во Босна и Херцеговина, Кристијан Шмит, и неговите таканаречени добронамерни овластувања, врз основа на кои беше осуден. „Ние го донесовме нашиот суверенитет во Босна и Херцеговина, имавме своја држава. Милорад Додик не е РС, но Додик е претседател на РС“, рече Додик и го нарече Дејтонскиот договор „измама за српскиот народ“.