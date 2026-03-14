Доделени Златните малини: Ова е убедливо најлошиот филм за 2025 година

Холивуд повторно покажа доза на самоиронија. На 46-то доделување на Златните малини, наградата што се доделува на најлошите филмови во годината, филмот „Војна на световите“ со Ајс Кјуб во главната улога ја освои најголемата „победа“ Филмот „Војна на световите“ од 2025 година беше прогласен за најлош филм на годината според гласовите на членовите на организацијата за доделување на наградите „Златна малина“, позната по наградата „Златна малина“. Контроверзниот римејк на познатиот роман од Х.Г. Велс освои дури пет награди од вкупно шест номинации, вклучувајќи ја и онаа за најлош филм.

Покрај Златната малина за најлош филм, продукцијата освои и награди за најлош глумец (Ајс Кјуб), најлош режисер (Рич Ли), најлош римејк или продолжение и најлошо сценарио. Организаторите го опишаа филмот како наслов кој речиси веднаш стана „култен хит што го гледа омразата“. „Војна на световите (верзија од 2025 година) речиси ја освои конкуренцијата и се зацементираше во историјата на Златната малина како еден од најголемите „добитници“ на нашиот трофеј од 4,97 долари“, рекоа организаторите. Тие додадоа дека режисерот Рич Ли „целосно го уништил класичниот роман на Х. Г. Велс“, потпирајќи се на „бизарни трикови, лошо напишан дијалог и особено комична изведба на главниот глумец Ајс Кјуб“. И „Снежана“ на удар

Меѓу другите победници, се издвои новата верзија на филмот „Снежана“, чии „сите седум вештачки џуџиња“ освоија две Златни малини. Организаторите забележаа дека филмот „чинел богатство и изгубил богатство“, со ироничен коментар дека можеби бил „проколнат од самиот Волт Дизни затоа што неговата последна желба филмот никогаш да не биде преработен била игнорирана“. Ребел Вилсон ја освои Златната малина за најлоша актерка за нејзината „не многу убедлива изведба како акциона хероина“ во филмот „Bride Hard“, додека Скарлет Роуз Сталоне ја освои Златната малина за споредна актерка за нејзината улога во вестернот „Gunslingers“.

Награда за искупување

За разлика од повеќето добитници, Кејт Хадсон доби позитивно признание оваа година – наградата „Златна малина за искупување“. Актерката ја доби наградата за, како што истакнаа организаторите, нејзината „беспрекорна изведба“ во филмот „Song Sung Blue“. Таа беше номинирана за Оскар оваа година за истата улога.

Иронично, Златна малина претходно ја номинираше за нејзините улоги во филмовите „Музика“, „Ден на мајката“ и „Девојката на мојата најдобра пријателка“, откако беше номинирана за Оскар во 2001 година за нејзината улога во филмот „Скоро позната“. Победниците ги одлучуваат 1.223 членови на организацијата од сите 50 американски држави и повеќе од дваесет земји, кои гласаат онлајн.