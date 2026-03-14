Доделени Златните малини: Ова е убедливо најлошиот филм за 2025 година
„Војна на световите“ ја освои наградата за најлош филм
Покрај Златната малина за најлош филм, продукцијата освои и награди за најлош глумец (Ајс Кјуб), најлош режисер (Рич Ли), најлош римејк или продолжение и најлошо сценарио.
Организаторите го опишаа филмот како наслов кој речиси веднаш стана „култен хит што го гледа омразата“. „Војна на световите (верзија од 2025 година) речиси ја освои конкуренцијата и се зацементираше во историјата на Златната малина како еден од најголемите „добитници“ на нашиот трофеј од 4,97 долари“, рекоа организаторите. Тие додадоа дека режисерот Рич Ли „целосно го уништил класичниот роман на Х. Г. Велс“, потпирајќи се на „бизарни трикови, лошо напишан дијалог и особено комична изведба на главниот глумец Ајс Кјуб“.
И „Снежана“ на удар
Меѓу другите победници, се издвои новата верзија на филмот „Снежана“, чии „сите седум вештачки џуџиња“ освоија две Златни малини. Организаторите забележаа дека филмот „чинел богатство и изгубил богатство“, со ироничен коментар дека можеби бил „проколнат од самиот Волт Дизни затоа што неговата последна желба филмот никогаш да не биде преработен била игнорирана“.
Ребел Вилсон ја освои Златната малина за најлоша актерка за нејзината „не многу убедлива изведба како акциона хероина“ во филмот „Bride Hard“, додека Скарлет Роуз Сталоне ја освои Златната малина за споредна актерка за нејзината улога во вестернот „Gunslingers“.
Награда за искупување
За разлика од повеќето добитници, Кејт Хадсон доби позитивно признание оваа година – наградата „Златна малина за искупување“. Актерката ја доби наградата за, како што истакнаа организаторите, нејзината „беспрекорна изведба“ во филмот „Song Sung Blue“. Таа беше номинирана за Оскар оваа година за истата улога.
Иронично, Златна малина претходно ја номинираше за нејзините улоги во филмовите „Музика“, „Ден на мајката“ и „Девојката на мојата најдобра пријателка“, откако беше номинирана за Оскар во 2001 година за нејзината улога во филмот „Скоро позната“. Победниците ги одлучуваат 1.223 членови на организацијата од сите 50 американски држави и повеќе од дваесет земји, кои гласаат онлајн.
Најлош филм
„Електричната држава“
„Побрзај утре“
Снежана (2025)
„Ѕвездени патеки: Секција 31“
„Војна на световите“ (2025) – победник
Најлош актер
Дејв Баутиста – „Во изгубените земји“
Ајс Кјуб – „Војна на световите“ – победник
Скот Иствуд – „Аларум“
Џаред Лето – „Трон: Арес“
Абел „Викенд“ Тесфаје – „Побрзај утре“
Најлоша актерка
Аријана Дебоз – „Љубовта боли“
Мила Јовович – „Во изгубените земји“
Натали Портман – „Фонтана на младоста“
Ребел Вилсон – „Брид Хард“ – победник
Мишел Јео – „Ѕвездени патеки: Секција 31“
Најлоша споредна актерка
Ана Члумски – „Брид Хард“
Ема Хорват – „Странците: Поглавје 2“
Скарлет Роуз Сталоне – „Gunslingers“ – победник
Кејси Рол – „Ѕвездени патеки: Секција 31“
Изис Валверде – „Alarum“
Најлош спореден глумец
„Сите седум џуџиња“ – „Снежана“ (2025) – победници
Николас Кејџ – „Gunslingers“
Стивен Дорф – „Bride Hard“
Грег Кинир – „Off the Grid“
Силвестер Сталоне – „Alarum“
Најлош римејк, копија или продолжение
„Знам што направивте минатото лето“ (2025)
„Пет ноќи кај Фреди 2“
„Штрумфови“ (2025)
„Снежана“ (2025)
„Војна на световите“ (2025) – победник
Најлош филмски пар
„Сите седум џуџиња“ – „Снежана“ (2025) – победници
Џејмс Корден и Ријана – „Штрумфови“ (2025)
Ајс Кјуб и неговата Зум камера – „Војна на световите“ (2025)
Роберт Де Ниро и Роберт Де Ниро (како Френк и Вито) – „Витезите на Алто“
Викнд и неговото огромно его – „Побрзај утре“
Најлош режисер
Рич Ли – „Војна на световите“ – победник
Олатунде Осунсанми – „Ѕвездени патеки: Секција 31“
Браќата Русо – „Електричната држава“
Треј Едвард Шултс – „Побрзај утре“
Марк Веб – „Снежана“ (2025)
Најлошо сценарио
„Електричната држава“ – сценарио од Кристофер Маркус и Стивен Мекфили, базирано на илустрираниот роман од Сајмон Сталенхаг
„Побрзај утре“ – сценарио од Треј Едвард Шултс, Абел Тесфаје и Реза Фахим
„Снежана“ (2025) – сценарио од Ерин Кресида Вилсон и други, базирано на Браќата Бајка од семејството Грим
„Ѕвездени патеки: Секција 31“ – сценарио од Крег Свини, базирано на идејата на Бо Јеон Ким и Ерика Липолдт
„Војна на световите“ (2025) – приказна и сценарио од Кени Голд, сценарио од Марк Хајман, базирано на романот од Х. Г. Велс – добитник
Награда „Златна малина“ за искупување
Кејт Хадсон – „Песна испеана сино“ – добитник