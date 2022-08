„Доаѓаме по вас“: По експлозиите на Крим, Киев со порака до Москва

– Ова е само почетокот! – му порачаа Украинците на Владимир Путин по серијата спектакуларни напади што ги извршија на Крим, кој е под контрола на Русите, пишува Тајмс. Иако Украина официјално не ја презеде одговорноста за нападите, советникот на претседателот Володимир Зеленски на Твитер сугерира дека неговата влада стои зад експлозиите. „Утрото кај Џанкој започна со експлозии“, „Демитилиризација на дело“, напиша Михајло Подољак на Твитер.

Вчера експлодираше руски магацин за муниција што се чуваше во воена база лоцирана на 200 километри од најблиската линија на фронтот. Експлозиите ја потресоа и руската поморска воздухопловна база на околу 18 километри северно од главниот град на Крим Симферопол, која изгоре брзо по детонациите.

„Овие огномети се јасен знак дека Крим наскоро ќе и се врати на Украина“, изјави Серхиј Братчук, портпарол на воената администрација на регионот Одеса.

Morning near Dzhankoi began with explosions. A reminder: Crimea of normal country is about the Black Sea, mountains, recreation and tourism, but Crimea occupied by Russians is about warehouses explosions and high risk of death for invaders and thieves. Demilitarization in action.

