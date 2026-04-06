Доаѓа Супер Ел Нињо: Дали ќе донесе неподносливи топлотни бранови?

Глобалните температури би можело да достигнат невидени екстреми, а климатските експерти предупредуваат дека веројатно е дека доаѓа „Супер Ел Нињо“.

Порано овој месец, Националната океанска и атмосферска администрација на САД (NOAA) откри дека постои 62 проценти веројатност дека Ел Нињо ќе се формира ова лето, објавува Euronews.

Иако прогнозите на моделите се релативно помалку точни во ова време од годината, „зголемената шанса“ Ел Нињо да се појави подоцна оваа година е поткрепена од големи количини топлина на дното на океанот и очекуваното слабеење на ниско-интензивните пасатни ветрови.

„Ако Ел Нињо се формира, потенцијалната јачина останува многу неизвесна, со една од три шанси дека ќе биде ‘силна’ од октомври до декември 2026 година“, соопшти Центарот за предвидување на климата на NOAA.

Што се Ла Ниња и Ел Нињо?

Ла Ниња (шпански за „девојче“) е почеста појава што се јавува кога пасатите во Пацификот обично дуваат од исток кон запад, туркајќи ги топлите површински води кон западниот Пацифик.

Ова предизвикува ладна вода да „излезе“ или да се издигне од длабочините на океанот, што во просек ги прави температурите на површината на морето поладни, особено во Америка.

Ел Нињо, од друга страна, може да биде предизвикан од серија тропски ветрови од запад кои го ослабуваат или дури го менуваат правецот на овие пасатни ветрови. Кога се случува ова, топлата површинска вода се враќа кон Јужна Америка, каде што затоплувањето на површинската вода спречува поладната длабока вода да се издигне.

Ел Нињо („момче“), кој се јавува нередовно и обично трае околу една година, има тенденција да ги зголеми глобалните температури, што може да резултира со поекстремни временски настани како што се поплави.

Ова е затоа што за секое зголемување на температурата на воздухот за 1°C, атмосферата може да задржи околу седум проценти повеќе влага, што доведува до поинтензивни и пообилни врнежи од дожд. Ел Нињо, исто така, може да ги интензивира топлотните бранови во тропските предели, поради што годините на Ел Нињо често се меѓу најтоплите регистрирани.

Последниот Ел Нињо се случи од мај 2023 до март 2024 година, придонесувајќи за рекордни топлотни бранови кои предизвикаа серија смртоносни топлотни бранови, пожари и поплави низ целиот свет.

Некои метеоролози предвидуваат дека типичен Ел Нињо настан обично предизвикува привремено зголемување на глобалните просечни температури од 0,1-0,2℃.

Ова не е толку значајно како зголемувањето на температурата предизвикано од климатските промени предизвикани од човекот, кои ги зголемија глобалните површински температури за околу 1,3-1,5℃ во споредба со прединдустриските нивоа.

Што е „Супер Ел Нињо“ и дали ќе се формира оваа година?

Бројни весници и климатски експерти тврдат дека потенцијалниот Ел Нињо оваа година ќе биде „супер“ верзија, но тоа всушност не е официјална научна категорија.

Луѓето може неформално да го користат терминот „супер“ за да се однесуваат на јачината на Ел Нињо, кој обично се дефинира со користење на индексот на океанско нињо (ONI), но NOAA не го користи.

За да се создадат услови за Ел Нињо, месечните температури на површината на морето во централниот и источниот тропски Тихи Океан мора да се загреат за +0,5°C над нормалата, при што се очекува затоплувањето да продолжи во пет последователни преклопувачки тримесечни периоди.

Слаб Ел Нињо се јавува кога ONI е поголем или еднаков на 0,5°C, но помал или еднаков на 0,9°C. Температура на површината на морето поголема или еднаква на 1°C и помала или еднаква на 1,4°C се дефинира како „умерен“ Ел Нињо, додека „силен“ Ел Нињо се јавува кога врвот на ONI е поголем или еднаков на 1,5°C.

Затоа, „супер“ Ел Нињо подразбира дека ќе се појави силен Ел Нињо. Но, не се согласуваат сите дека ова ќе се случи, пишува Euronews.

Дали климатските промени се причина за Ел Нињо?

Топлината на Ел Нињо доаѓа од енергијата што се акумулирала во западниот Пацифик за време на Ла Ниња, која продолжила до февруари 2026 година.

Научниците од Универзитетот Колумбија велат дека ова значи дека би било „донекаде изненадувачки“ да има „Супер Ел Нињо“ толку брзо по умерено силниот во 2023-2024 година.

„Потребно е време ‘батеријата’ на топлина во источниот Пацифик да се наполни, но можеби затоплувањето предизвикано од човекот го скратува времето потребно за полнење на батеријата“, објаснуваат истражувачите.

„Климатските експерти кои претходно ја занемаруваа можноста за Ел Нињо оваа година, сега се чини дека се приклучуваат на трендот на Супер Ел Нињо.“

Трудот, објавен на 20 март, додава дека иако силата и фреквенцијата на Ел Нињо се важни, особено прашањето дали глобалното затоплување ги модифицира, поважното прашање е „континуираното, извонредно забрзување на затоплувањето на површината на океанот“.