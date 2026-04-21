До четврток нестабилно време со дожд и утрински температури под нулата

21/04/2026 12:07
Фото: Б. Грданоски

Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, до четврток ќе се задржи променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд, а денес и утре и појава на грмежи, соопшти УХМР.

Процесите наместа ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи и засилен ветер, особено во западните и јужните делови каде во текот на овој период ќе наврнат над 30 l/m².

Дневната температура ќе биде во опаѓање, а во четврток утринската наместа ќе се спушти и под нулата. Ќе дува северен ветер, кој во четврток ќе биде засилен, повремено силен.

Поврзани содржини

Најчитани