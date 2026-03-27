Девојка (25) во паника скокна од петти кат на Филозофски факултет во Белград бегајќи од пожар

Девојката Милица З. од српскиот град Шабац скокна од петтиот кат на Филозофскиот факултет во Белград.

Шокантната глетка како безживотното тело лежи на тротоарот во локва крв синоќа ги запрепасти минувачите во српската престолнина.

Според главниот уредник на Информер – Драган Ј. Вучиќевиќ, девојката скокнала во напад на паника, бегајќи од пожар.

– Пожар избувнал поради пиротехнички средства, се обиделе да го изгаснат, не било можно да се дише, па го отвориле прозорецот. Таа девојка скокнала од петтиот кат во напад на паника. Не се самоубила, ја турнале до смрт затоа што не знаела што да прави, се задушувала – рече Вучиќевиќ.

За овој настан синоќа зборуваше и началникот на Полициската станица Стари Град – Раденко Ресановиќ.

– Полициските службеници од полициската станица Стари Град реагираа откако во 22:40 часот добија информација дека на платото пред Филозофскиот факултет има жена на околу 25 години и дека не покажува знаци на живот. После тоа, полициските службеници од Стари Град излегоа на местото на настанот каде што, по првите првични информации, добивме информација од очевидци дека на петтиот кат од Филозофскиот факултет биле активирани и запалени пиротехнички средства, и дека после тоа жена на околу 25 години, најверојатно студентка на факултетот, скокнала од прозорецот. По овој настан, беше известено надлежното обвинителство, кое нареди да се спроведе истрага. Нашите истражни екипи се на местото на настанот, тие фиксираат, ги евидентираат сите траги, ги интервјуираат очевидците од местото на настанот – рече Ресановиќ.