Денес е Светски ден на Паркинсоновата болест. Како да ги препознаете раните симптоми?

Што е Паркинсонова болест?

Паркинсоновата болест е хронична и прогресивна невродегенеративна болест. Таа е предизвикана од влошување на нервните клетки кои произведуваат допамин, супстанца важна за контрола на движењето, па со текот на времето може да го отежни одењето, зборувањето и извршувањето на секојдневните активности. Светскиот ден на Паркинсоновата болест се слави на 11 април со цел дополнително да се едуцира јавноста и да се намали стигмата кон пациентите.

Најчестите симптоми на кои треба да се обрне внимание се тремор на рацете во мирување, бавност на движењето, мускулна вкочанетост и проблеми со рамнотежата. Болеста често се развива постепено, а симптомите може да бидат благи на почетокот и лесно да се помешаат со други заболувања.

Постојат рани знаци кои лесно се игнорираат

Раните знаци може да вклучуваат послаб осет за мирис, пофин ракопис, нарушувања на спиењето, намален израз на лицето, потивок говор и промени во расположението. Експертите предупредуваат дека еден симптом сам по себе не мора да значи Паркинсонова болест, но комбинацијата од неколку е причина да се посети лекар.

Важно е да се нагласи дека Паркинсоновата болест не се дијагностицира само со еден знак. Доколку некое лице забележи трајни тремори, бавност, вкочанетост или промени во одењето и рамнотежата, треба да се јави кај својот матичен лекар или невролог за понатамошен третман. Раното препознавање може да помогне во контролирањето на симптомите и зачувувањето на квалитетот на животот подолго време.