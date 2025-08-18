Дали знаете зошто е опасно да се отсече главата на змија?

Змиите се животни, влекачи, кои предизвикуваат едно исто чувство кај речиси сите луѓе – страв.

Можеби ова е вистинското време да ги откриеме најинтересните факти за нив. Можеме да почнеме со фактот дека тие се домашни миленици за некого и сакаат да ги чуваат во своите домови, што предизвикува многу чудење кај другите луѓе.

Најбрзата копнена змија е црната мамба.

Секоја година, во мало место наречено Батис Ширала, во Индија, се одржува фестивал посветен на кобрите.

Најотровните змии во светот се од семејството тајпан, од Австралија.

Габонскиот отровник има најдолги заби.

По отсекувањето на главата на змијата, ако лицето не е внимателно, можно е да добие каснување полошо отколку кога змијата е жива.

Кога змијата се изведува со две глави, тоа се нарекува аксијална бифуркација.

Денес постојат околу 2.400 видови змии, од кои 400 се отровни.