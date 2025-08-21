Дали ви чука силно срцето кога пиете кафе? Кардиолозите објаснуваат зошто и кога е опасно

Кафето е најконзумираниот пијалок во светот, а просечниот љубител на кафе пие околу три шолји дневно, што е голема дневна доза на кофеин.

Некои шолји кафе се посилни од другите. Особено силното кафе може да предизвика тремор и забрзано чукање на срцето. Понекогаш ефектот е толку изразен што некој може да помисли дека доживува срцев удар.

Како можете да го смирите срцевиот ритам? Еве совет директно од кардиолог.

Зошто кафето може да предизвика забрзано чукање на срцето?

Ако сакате да знаете како да го забавите срцевиот ритам по силното кафе, корисно е прво да разберете зошто се забрзува. Д-р Марк А. Сингер, кардиолог во Нортвел Хелт, вели дека ова се случува затоа што кофеинот го зголемува адреналинот во телото, што доведува до побрз срцев ритам, мало зголемување на крвниот притисок и чувство на будност, што е токму она што луѓето го очекуваат од кафето.

„Кофеинот е стимуланс кој ги блокира аденозинските рецептори, што доведува до зголемено ослободување на адреналин“, додава д-р Обри Грант, кардиолог во МедСтар Хелт. Тој објаснува дека ова го прави срцето да чука побрзо и може да предизвика чувство на треперење, наведувајќи: „Некои луѓе се почувствителни поради генетиката, постоечките срцеви заболувања или лековите што ги земаат“.

Не е само кафето што може да предизвика оваа реакција; д-р Грант вели дека секој пијалок со кофеин може да има ист ефект. „Енергетските пијалоци, на пример, често содржат многу поголеми дози на кофеин плус други стимуланси, што може да го зголеми ефектот и да биде многу поризично од шолја кафе“, објаснува тој.

Забрзаниот пулс може да биде непријатен и да предизвика здравствени проблеми. За среќа, двајцата кардиолози велат дека не е опасен во огромното мнозинство случаи.

Меѓутоа, ако забрзаниот пулс е придружен со болка во градите, вртоглавица или несвестица, д-р Грант советува веднаш да побарате медицинска помош. Ако имате срцеви заболувања, аритмии или други кардиоваскуларни фактори на ризик и доживувате забрзан пулс по кафе, ова е исто така причина да се консултирате со лекар што е можно поскоро.

Како да се смири забрзаното срце?

За да се спречи кафето да предизвика забрзано чукање на срцето, д-р Сингер препорачува да се пие со храна, а не на празен стомак. Тој исто така вели дека колку побавно го пиете кафето, толку е помала веројатноста дека вашето срце ќе почне да чука забрзано.

А што ако е предоцна за тоа? И двајцата лекари препорачуваат пиење чаша ладна вода.

„Голтањето ладна вода може да го стимулира вагусниот нерв, што помага да се смири срцето. Ефектот не е универзален, но за благи палпитации предизвикани од кофеинот, може да помогне во враќањето на телото во рамнотежа“, објаснува д-р Грант. Д-р Сингер додава дека друга причина за корисноста на водата е тоа што ја разредува концентрацијата на кофеин во телото и го намалува нејзиниот интензитет.

Според д-р Сингер, потопувањето на лицето во ладна вода исто така може да помогне. Тој објаснува дека ова го активира парасимпатичкиот нервен систем, што предизвикува реакција на релаксација. На овој начин, функционира слично како голтање ладна вода, што го стимулира вагусниот нерв и го смирува срцето.

Д-р Грант вели дека дури и бавното, длабоко дишење може да го активира парасимпатичкиот нервен систем и да помогне во забавување на срцевиот ритам. Тој додава дека нежното истегнување или кратката прошетка можат да помогнат во „согорувањето“ на вишокот адреналин.

Ако забележите дека вашиот пулс се забрзува секој пат кога пиете кафе, д-р Грант советува едноставно да го избегнувате; некои луѓе се едноставно почувствителни на кофеин од другите.

Иако може да биде непријатно, двајцата кардиолози повторуваат дека срцевите палпитации предизвикани од кафе не се опасни во огромното мнозинство случаи. Но, ако тоа чувство не исчезне, имате срцеви заболувања, аритмии, други кардиоваскуларни ризици или чувствувате болка во градите и вртоглавица, веднаш побарајте медицинска помош. И следниот пат, можеби пробајте кафе без кофеин.