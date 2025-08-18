Дали ова е најлежерниот европски град? Место каде што луѓето одат на шопинг и шетаат по улиците – по бањарки

Можете ли да замислите вака да шетате низ градот?

Во едно мало рибарско гратче на југот од Шведска, доста е вообичаено да се видат луѓе како шетаат во бањарки, без оглед на времето од денот. Претежно туристи, но и Швеѓани често во удобни комбинации на облека, излегуваат на улиците и купуваат во супермаркетите или уживаат во сонцето.

Тореков, мало крајбрежно гратче, е познато по своето локално пристаниште (Моргонбриган – утринско пристаниште), чие име може да се поврзе со популарната традиција на утринското пливање во морето. Речиси сите локални жители се страствени следбеници на овој ритуал – или во друштво или сами. За утринското капење на пристаништето, бањарката е непишана униформа.

Моргонбриган во Тореково на полуостровот Бјере е особено жив во лето, кога луѓето доаѓаат да пливаат, но и да уживаат во прекрасниот поглед на теснецот Ересунд и околните предели. Оттука можете да го видите островот Халанд Ведеро во далечината, како и отвореното море од каде што пловат фериботи за Данска.

Посетителите велат дека таму наоѓаат мир и место за релаксација и размислување. Луѓето често доаѓаат во Јутарњи Мол за да го гледаат изгрејсонцето и да фотографираат, или едноставно да уживаат во моментот.

Самиот град Тореков нуди живописни пејзажи на секој чекор, како што се калдрмисани улици и традиционални куќи. Ако патот ве одведе таму, ќе најдете и неколку пријатни кафулиња, ресторани и мали продавници за ракотворби. Тивката, рурална атмосфера го прави Тореков совршено место за оние кои бараат одмор од градската врева.