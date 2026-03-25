Циклонот Дебора носи исклучително опасно време – Хрватска очекува откажување летови

25/03/2026 13:18

Државниот хидрометеоролошки завод на Хрватска издаде црвен аларм за два региона поради екстремни временски услови и бури што се очекуваат во четврток.

Поради широко распространетите обилни снежни врнежи, дежурните синоптичари на DHMZ го подигнаа нивото на предупредување за регионот Госпиќ на највисоко ниво – црвено (екстремно опасно време). Во четврток се очекува подебела снежна покривка, со до 50 сантиметри нов снег на некои места, придружен со силни и бурни североисточни ветрови (портокалова аларм), што ќе предизвика повремени снежни врнежи и поголеми снежни наноси.

Прекини на патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај

Се очекуваат прекини во патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај и во снабдувањето, а постои и ризик возачите да останат блокирани, поради што се препорачува да се избегнуваат непотребни патувања.

Највисокото ниво на предупредување, црвена аларм, е подигнато и за регионот Риека поради ветерот и ќе биде активно во текот на целиот ден. Се очекуваат многу силни и бурни сироко и јужни ветрови, кои одеднаш ќе се свртат кон северозападни и бора во утринските часови, со локално налети со сила на ураган под Велебит кои ќе надминат 110 км/ч.

Постои зголемен ризик за безбедноста на луѓето поради скршени гранки, искоренети дрвја и летачки остатоци. Се очекуваат прекини во сообраќајот, а на некои места се можни оштетувања на зградите и прекини во телекомуникациите и снабдувањето со електрична енергија.

Поврзани содржини

Најчитани