Чудесен натпревар на Лука Дончиќ, рекорд во дресот на Лејкерси

Лука Дончиќ одигра чудесен натпревар против Чикаго Булс, а неговите Лос Анџелес Лејкерси славеа со 142:130. Словенечката НБА суперѕвезда постигна 51 поен, што е негов рекорд во дресот на Лејкерси, додаде 10 скока и девет асистенции, и со тоа беше на чекор од трипл-дабл за фрлање на соиграч.

Дончиќ го достигна врвот на својата кариера во дресот на Лејкерси во Crypto.com Arena пред публика која го обсипа со скандирања „MVP“. Тој го напушти натпреварот на 1:41 до крајот, со овации од публиката. Тоа беше неговиот 13-ти натпревар со најмалку 40 поени во 82 настапи за Лос Анџелес.

Лејкерси (41-25) скокнаа на третото место во Западната конференција со седмата победа во последните осум натпревари, напредувајќи од шестото место за само една недела благодарение на брилијантноста на Дончиќ.

Најдобриот стрелец во НБА (32,5 поени) има просек од 40,2 поени во последните четири натпревари. Лејкерси ги добија сите тие натпревари. Дончиќ имаше шанса да постигне 50 поени против Минесота Тимбервулвс во октомври, но промаши доцно слободно фрлање и мораше да се задоволи со 49.

Најдобриот број поени во кариерата на Дончиќ е 73. Тој постигна толку поени во јануари 2024 година за Далас Маверикс во победата над Атланта Хокс. Со оглед на тоа што шутираше импресивни 25/33 од поле во тој натпревар, тој стана првиот во историјата на НБА што постигна 70 поени со стапка на успешност од 75 проценти. Тој шутираше 8/13 од тројка, а исто така има и најдобар рекорд од далечина меѓу играчите што постигнале 70 или повеќе поени. Тој погоди 15/16 слободни фрлања.

Леброн Џејмс се врати откако пропушти три натпревари поради повреди на лактот и колкот што ги доби против Денвер Нагетс на 5 март. Тој заврши со 18 поени, седум скока и седум асистенции. Остин Ривс постигна 30 поени и имаше седум асистенции и надмина 5.000 поени во својата кариера. Центарот Деандре Ајтон „држеше“ ослабена висока линија со 23 поени и 10 скока.

Најдобар за Булс беше Џош Гиди со 27 поени, осум фаќања и 15 асистенции.