Човекот што го сакаше Кант: Кој беше Али Лариџани, фактичкиот лидер на режимот во Иран

По смртта на врховниот водач Али Хамнеи, убиен во американски и израелски напад, моќниот секретар на Врховниот совет за национална безбедност, Али Лариџани, се сметаше за де факто лидер на иранскиот режим. Токму тој на почетокот на март, по атентатот врз Хамнеи, се заколна на одмазда кон САД и вети дека Иран никогаш нема да се предаде на странски сили ниту ќе ги запре нападите.

Како личност многу блиска до покојниот врховен водач, Лариџани беше референтна точка на режимот за национална безбедност и надворешна политика. Минатиот јануари, кога избувнаа антивладините улични протести, Хамнеи апелираше до Лариџани да го запре народното движење против режимот, а Лариџани одговори со една од најжестоките репресии во поновата иранска историја (проценети се десетици илјади мртви).

Пред да го покаже своето безмилосно лице, Лариџани, убиен денес од израелската армија, беше смирен и прагматичен лидер на иранскиот естаблишмент, кој преговараше за нуклеарни договори со Западот и пишуваше книги за германскиот филозоф Имануел Кант. Тој не беше меѓу имињата за можен наследник на Хамнеи бидејќи немаше потребен услов, а тоа е да биде висок член на шиитското свештенство.

Роден во 1958 година во Наџаф, Ирак, Лариџани потекнува од богато семејство толку влијателно што американскиот магазин „Тајм“ ги нарече „Кенедиеви на Иран“. Како истакнат свештеници, браќата Лариџани беа наскоро вклучени во виталните ганглии на режимот, од судството до Собранието на експерти. За разлика од неговите други колеги, кои имаа чисто религиозна позадина, Лариџани имаше робусно секуларно образование: диплома по компјутерски науки и математика од Технолошкиот универзитет Шариф и докторат по западна филозофија од Универзитетот во Техеран.

Во 1990-те, откако се приклучи на Револуционерната гарда, Лариџани беше министер за култура под претседателот Рафсанџани, а потоа шеф на државната телевизија десет години до 2004 година, период кој се одликуваше со многу конзервативни избори. Од 2008 година, тој е претседател на парламентот три последователни мандати, станувајќи стратег за внатрешна и надворешна политика на Техеран. Во 2021 година, тој беше задолжен да преговара за 25-годишен стратешки договор со Кина, вреден милијарди долари, што претставуваше клучен спас за иранската економија, тешко погодена од западните економски санкции. Во 2015 година тој беше еден од архитектите на нуклеарниот договор со САД.

Во поново време, по потиснувањето на внатрешното несогласување, Лариџани беше врската помеѓу Иран и неговиот руски сојузник, како и точката на контакт со други регионални играчи како што се Катар и Оман. Лариџани секогаш ги подготвуваше плановите за отпор против можен напад на САД. Тој не живееше во сенка, честопати беше лицето на владата во телевизиските интервјуа дури и со странски медиуми, а неговото присуство на социјалните медиуми беше постојано. Неговиот авторитет беше неоспорен, толку многу што самиот претседател Пезешкијан мораше да се потчини на волјата на Лариџани кога беше одлучена блокадата на интернетот.