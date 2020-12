Четворица мртви, меѓу кои и бебе, во нападот со автомобил во Германија

Истражителите не гледаат никакви знаци за политички мотив во денешниот напад со возило во пешачка зона во западногерманскиот град Трир, во кој загинаа четири лица, а десетина други се повредени, изјави извор од германските безбедносни служби за ДПА.

At least two killed, 10 injured by speeding car in pedestrian zone of Trier, Germany . pic.twitter.com/cQgMLF7edL

Полицијата во моментов го испрашува главниот осомничен, соопштуваат властите, и додаваат дека засега немаат идеја кој бил мотивот на возачот да влета со голема брзина во луѓето во центарот на градот.

-Една од жртвите е бебе, рече Малу Дрејер, премиер на државата Рајнска област-Пфалц, во која се наоѓа градот Трир.

BREAKING – Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv

