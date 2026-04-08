Четири каратисти на „Макпетрол“ меѓу најдобрите спортисти на Град Скопје за 2025

Карате клубот „Макпетрол“ има четири свои претставници во изборот за најдобри спортисти за 2025 година, што традиционално го организира Град Скопје.

Во женска конкуренција, во категоријата сениорки, се најдоа Ангела Мојсовска и Викторија Јовановска. Меѓу најдобрите јуниорки беше вброена Јована Мицовска. Стефан Стојановиќ, пак, во машка конкуренција, исто така, влезе меѓу најдоброрангираните јуниори за минатата спортска сезона.

Во свечена атмосфера, градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, им оддаде признание на најдобрите спортисти, тренери и спортски екипи на градот за 2025 година, нагласувајќи дека нивните успеси се гордост за Скопје и силна мотивација за младите генерации.

Карате клуб „Макпетрол“ истакнува дека овие признанија се потврда за континуираната работа, дисциплина и резултатите што екипата ги остварува во повеќе возрасни категории, како и за системскиот пристап во развојот на врвни спортисти.