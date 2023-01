Четири американски банки се подготвуваат за пад на профитот и рецесија

Четири американски банкарски гиганти – Џи-Пи Морган Чејс (JPMorgan Chase & Co), Бенк оф Америка (Bank of America Corp), Ситигруп (Citigroup Inc) и Велс Фарго (Wells Fargo & Co) – ќе ја објават заработката во петок.

Заедно со Морган Стенли и Голдман Сакс, тие ги сочинуваат првите шест заемодавци за кои се очекува да создадат резерви од 5,7 милијарди долари за да се подготват за нефункционални заеми, според просечните проекции на Рефинитив.

Тоа е повеќе од двојно повеќе од 2,37 милијарди долари доделени претходната година.

„Со оглед на тоа што повеќето американски економисти предвидуваат или рецесија или значителен пад оваа година, банките веројатно ќе се подготват за негативни економски исходи“, велат аналитичарите на Морган Стенли.

Федералните резерви агресивно ги зголемуваат каматните стапки во обид да ја скроти инфлацијата која е близу највисокото ниво во последните децении. Зголемените цени и повисоките трошоци за задолжување ги натераа потрошувачите и бизнисите да ги ограничат своите трошоци, а бидејќи банките служат како економски посредници, нивниот профит паѓа кога активноста забавува.

Според прелиминарните проценки на аналитичарите на Рефинитив, шесте банки треба да забележат и просечен пад на нето добивката од 17 отсто во четвртиот квартал од 2022 година во однос на претходната година, пренесува Ројтерс.