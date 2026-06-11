ЕЦБ ги зголеми каматните стапки во еврозоната: одговор на војната во Иран

Европската централна банка ги зголеми каматните стапки за прв пат од 2023 година како одговор на повисоката инфлација предизвикана од војната во Иран.

ЕЦБ ја зголеми својата главна депозитна стапка од 2% на 2,25%, а финансиските пазари предвидуваат уште две зголемувања до следната пролет.

Инфлацијата на потрошувачките цени во еврозоната се зголеми на 3,2% во мај 2026 година, во споредба со 3% во април, предизвикувајќи загриженост дека конфликтот на Блискиот Исток ќе ги принуди производителите и трговците на мало да ги протуркаат зголемувањата на цените во летото и есента за да ги одржат нивоата на профит.

Зголемувањето на стапките ќе се смета за обид на ЕЦБ да ја контролира инфлацијата во рана фаза по критиките дека го одложи зголемувањето на стапките во 2022 година поради руската инвазија на Украина.

Централната банка досега ги држеше каматните стапки на ниво со надеж дека ќе биде потпишан мировен договор меѓу Доналд Трамп и Иран, ограничувајќи ја потребата од зголемување на каматните стапки за справување со инфлаторните притисоци.

Сепак, договорот досега се покажа како недостижен, а цените на нафтата продолжија да остануваат над 90 долари за барел, во споредба со околу 70 долари пред почетокот на војната.

Во март, претседателката на ЕЦБ, Кристин Лагард, посочи дека зголемувањето на трошоците за задолжување ќе биде неопходно за да се ограничи зголемувањето на инфлацијата.