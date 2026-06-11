Расте бројот на странски туристи, најбројни Турците, Германците, Србите и Французите

11/06/2026 13:10

Во април годинава во земјава се евидентирани 97 358 туристи кои оствариле 174 649 ноќевања. Од вкупниот број туристи, 20.5 % се домашни, а 79.5 % се странски туристи, соопшти Државниот завод за статистика.

Од вкупниот број ноќевања, 26.8 % се од домашните туристи, а 73.2 % од странски.

Во периодот јануари – април 2026 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристите е зголемен за 3.5 %. Кај домашните туристи има намалување за 0.1 %, а кај странските зголемување за 4.8 %.

Вкупниот број на ноќевања, пак, е зголемен за 0.3 %, кај домашните туристи има намалување за 0.2 %, а кај странските зголемување за 0.6 %.

Најголем број од странските туристи биле од Турција (11 826), од Германија (11 463), од Србија (6 073) и од Франција (5 695).

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