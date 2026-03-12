Чекор назад за Албанија на патот кон ЕУ откако парламентот ја заштити поранешната вицепремиерка

Албанскиот парламент во четврток гласаше против укинување на имунитетот на поранешната вицепремиерка Белинда Балуку, која се соочува со обвиненија за корупција, што предизвика предупредувања од Брисел за импликациите врз кандидатурата на земјата за членство во ЕУ.

Премиерот Еди Рама и неговата владејачка Социјалистичка партија ја заштитија Балуку, кој е цел на апсење од страна на специјалниот обвинител на СПАК на Албанија за мешање во инфраструктурни проекти во вкупна вредност од над 200 милиони евра.

Балуку беше разрешена од Рама кон крајот на февруари, и како вицепремиерка и како министерка за инфраструктура и енергетика. Таа негира какво било кривично дело.

„ЕУ ги зема предвид резултатите од денешното гласање во албанскиот парламент. Посветеноста кон владеењето на правото и борбата против корупцијата се од огромно значење за процесот на пристапување во ЕУ“, изјави портпарол на Европската комисија за „Политико“ во четвртокот.

„Обезбедувањето поволна средина за СПАК ефикасно да ја извршува својата работа е од суштинско значење за кредибилно одржување на напредокот на Албанија кон членство во ЕУ.“

Амбасадите на Германија, Велика Британија и Холандија, исто така, реагираа на гласањето, повторувајќи го ставот на Брисел во кој се бара немешање во судскиот процес.

За Албанија да се приклучи на ЕУ, „ефикасното гонење на корупцијата, дури и во случаи со висок профил, е суштински предуслов“, се вели во соопштението на германската амбасада во Тирана, повикувајќи ја владата на Албанија да го почитува владеењето на правото. „Нашето јасно очекување е дека судството ќе може брзо и без пречки да ги гони овие случаи“, се додава во соопштението.

Рама одговори со изјава на Икс, велејќи дека „сите се согласуваме 100 проценти“ со „изразените принципи“. Тој инсистираше на патот на Албанија кон ЕУ до 2030 година и дека владата во Тирана целосно го поддржува СПАК.

„Владејачкото мнозинство денес направи точно она што би го направил секој демократски парламент во Европа“, напиша премиерот. Тој тврдеше дека одобрувањето на барањата на обвинителите за апсење на пратеник мора да го следи уставот и не може да се третира како „преминување на шенгенските граници без проверки“.

Претходникот на Балуку, Арбен Ахметај, е исто така баран од СПАК за обвиненија за корупција и перење пари. Албанското Министерство за правда поднесе барање до швајцарските власти да го екстрадираат кон крајот на 2025 година. Градоначалникот на Тирана, Ерион Велиај, друг член на партијата на Рама, е во притвор од неговото апсење во 2025 година по слични обвиненија.