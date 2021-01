Чад од зградата на Парламентот во Лондон (Видео)

Од зградата на Парламентот во Лондон излегуваше бел чад, а се огласија и сирените за тревога.

Лондонската противпожарна бригада соопшти дека се работи за пареа.

Владата на Велика Британија исто така, потврди дека тоа е само пареа, а како што наведува Дејли експрес, пратениците не објасниле зошто ако било само пареа, се огласил противпожарниот аларм.

There’s a fire alarm and a lot of smoke coming out from Parliament in London! #ParliamentFire #LondonFire pic.twitter.com/EIhyATUxUq

На социјалните мрежи објавени се снимки кои покажуваат чад околу познатата зграда на Парламентот.

Државното тело за обнова повеќе пати предупредуваше дека на домовите на Парламентот потребни му се големи поправки, со повќе од 40.000 проблеми пријавени во последните три години, додава весникот.

The Fire alarm at the Houses of Parliament has sounded across Westminster Bridge with onlookers filming footage showing what appears to be smoke rising from the iconic London landmark. pic.twitter.com/DDuk4l3gWZ

— Darkymax (@Darkymax) January 24, 2021