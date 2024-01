„Can’t Get Enough“ – Џенифер Лопез сподели видео за првиот сингл од новиот албум

Џенифер Лопез го сподели видеото за првиот сингл од нејзиниот претстоен албум, This Is Me…Now. Визуелниот „Can’t Get Enough“ го режираше Лопез со Дејв Мејерс (режисер на видеа од Дрејк, Тејлор Свифт, Хари Стајлс и многу повеќе). Видеото е дел од поголемото „музичко искуство“ за албумот што доаѓа на Prime Video на 16 февруари.

„Can’t Get Enough“ е соработка помеѓу Лопез и Рожет Шахајед, Хитбој и Џеф „Гити“ Гителман. This Is Me…Now е наводно продолжение на албумот на Лопез од 2002 година, This Is Me… Потоа, одбележувајќи го нејзиниот прв албум по речиси една деценија. Вклучува нова песна наречена „Dear Ben, Pt. II“, продолжение на песната „Dear Ben“ од 2002 година (која, се разбира, е за нејзиниот сопруг, Бен Афлек).

Покрај музичкиот проект, 54-годишната поп-ѕвезда ќе го објави и визуелниот специјал „This Is Me…Now: A Love Story“.

Личниот проект е опишан во соопштението за печатот како „моќна и искрена ода на нејзиното патување на само-лекување и вечно верување во завршетоците на бајките“.

„Работам на [проектот] две години, мислам, го завршив албумот кога го најавив пред една година. Само толку време беше потребно за да се добие сè совршено и правилно и да се сними филмот“, му објасни пејачката на „On The Floor“ на Зејн Лоу.

„Идејата за филмот ја дојдов откако беше направена музиката. Бев како: „Во ред, има нешто навистина посебно што треба да се каже овде заедно со оваа приказна“, а исто така е и патувањето на кое бев цело ова време, и сакав да ги споделам сите тие работи со овој проект затоа што навистина е кулминација на цел живот на некој начин“.