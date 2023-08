Бунт во Грција поради окупацијата на плажите со лежалки

На популарниот грчки остров Парос, протестот на жителите кои бараат простор и слободен пристап до неговите песочни плажи доведе до растечко национално движење против проширувањето на скапите лежалки што ги издаваат приватни компании.

Протестите, наречени од медиумите „Движење крпа“, брзо се проширија од Парос до блискиот остров Наксос и до други места за одмор на север и на југ од земјата.

„Локалните жители уживаат во мирот овде, така што не сакаме [плажата] да биде зафатена од бизниси кои водат сметка за парите, а не за природата и атмосферата“, рече Ронит Нешер, 53-годишен жител на Парос.

„Не сакаме плажата да биде окупирана од чадори и огромни, знаете, навистина огромни кревети кои немаат никаква врска со едноставноста на островот“.

Плажите се јавни во Грција, земја која прима милиони туристи секоја година, главно во лето, нејзината врвна туристичка сезона. Сепак, сè поголем број бизниси добија лиценци за изнајмување лежалки и чадори кои ги поставија покрај дел од плажата.

Демонстрантите велат дека цените за две лежалки и еден чадор често може да надминат 100 евра за еден ден, а во многу случаи бизнисите се прошируваат многу подалеку од договорената површина на плажата, оставајќи малку простор за оние кои сакаат бесплатно да положат пешкир и да се сончаат.

„Доаѓаме овде мирно… само сакаме да ве известиме дека се обидуваме да го вратиме нашето право на слободен пристап до нашите плажи“, рече еден од демонстрантите преку разглас додека шеташе низ лежалките на плажата Марчело во Парос.

Обвинителот започна истрага за случајот на Парос.

Greeks are protesting the practice of beach bars putting their €€ sunbeds on every inch of the sand. The #κινημα_πετσετας (Towel Movement) is about reclaiming a place to put our towels without paying. The Constitution states Greek beaches are public property, give them back! https://t.co/nMzX0Vic94

— Nomadpossum 🐟🇬🇷 🇦🇺 (@nomadpossum) August 4, 2023