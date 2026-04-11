Бруно Марс е новиот крал на Лас Вегас

Лас Вегас — Возејќи се по Лас Вегас Стрип во розов ниско-рајдер со две шоугерли покрај себе, Бруно Марс беше прогласен за „нов крал на Лас Вегас“ во петокот.

Градот му оддаде почит на Марс, кој стана еден од иконските изведувачи на Син Сити, со парада и именување улица „Бруно Марс Драјв“. Официјалните лица го прогласија петокот за „Ден на Бруно Марс“ за Марс, кој ја започнува својата глобална романтична турнеја во Лас Вегас на стадионот Алегиант.

„Тоа е вистинска привилегија и сакам да ви се заблагодарам од дното на моето срце што ми го дадовте ова денес“, рече Марс пред големата толпа на Лас Вегас Стрип.

Марс се придружува на неколкумина избрани кои имаат улица во Лас Вегас на свое име – пејачите на Елвис и „Рет Пак“, Френк Синатра, Дин Мартин и Семи Дејвис Џуниор.

Бил Хорнбакл, извршен директор и претседател на MGM Resorts International, рече дека Марс покажал дека има „наследство и нозе“ да настапува во Лас Вегас за години од сега.

Пејачот свирел на сцените во Лас Вегас повеќе од 15 години, со над 140 настапи за време на неговиот престој помеѓу 2016 и 2025 година. Пред две години, тој го отвори „Пинки Ринг“, коктел-салон и ноќен клуб во Белаџио.

„Го сакам овој град толку многу“, рече Марс.

Пејачот вети дека ќе донира 1 милион долари на Детската болница во Лас Вегас, а неговиот партнер, МГМ Гранд, ќе ја изедначи неговата донација. Прославата заврши со краток настап од него и неговиот бенд „Хулиганите“, дел од она што обожавателите можат да го очекуваат на стадионот Алегиант подоцна таа вечер.

„Мојот сон беше секогаш да имам забава во блок и сите да танцуваат“, им рече Марс на публиката.

Стотици луѓе чекаа со часови за да го видат изведувачот на високи температури. Жителот на Лас Вегас, Диди Џенкинс, беше возбуден што го виде Марс и му се допаѓа што тој се приклучува на редовите на Синатра и Елвис.

„Но, тие се од стара школа. Ова е нова крв и јас сум подготвен за тоа со моето старо јас“, рече Џенкинс. (АП)