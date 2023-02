Британско разузнавање: Во Мариупол се случија 14 необјаснети експлозии

Министерството за одбрана на Велика Британија соопшти дека Русија најверојатно ќе биде загрижена поради случувањето на 14 необјаснети експлозии околу окупираниот град Мариупол.

Од минатиот вторник биле пријавени најмалку 14 експлозии.

Се наведува дека местата на инцидентите вклучуваат две складишта за гориво што Русија ги користи како воена база.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 February 2023

Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/Cg1AlRQ2SI

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0cX28D5RdE

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 27, 2023