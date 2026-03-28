Британка лажела дека е заглавена дома, но добивала бенефиции. Снимена е како сурфа во Мексико

Жена која добила повеќе од 23.000 фунти социјална помош тврдејќи дека е премногу болна за да ја напушти куќата е разоткриена откако била снимена како сурфа и се вози на зиплајн во Мексико.

Кетрин Виланд (33) тврдела дека страдала од толку силна анксиозност што не можела да го напушти домот, но Британскиот оддел за работа и пензии (DWP) пронашол докази дека сурфала во Канкун, па дури и три пати го посетила паркот Торп, објавува BBC.

Виланд, од Горинг-бај-Си во Западен Сасекс, добивала додаток за лична независност повеќе од две години, трошејќи ги парите на маникир, салони за солариум и посети на приватен стоматолог во Лондон.

Министер: Таа го исцрпи системот

Во четврток ѝ беше изречена затворска казна од 28 недели, условна од 18 месеци, соопшти DWP. Кога истражителите се соочија со банкарски извештаи, таа им рече: „Не знаев дека не ми е дозволено да ја напуштам куќата“.

Иако тврдеше дека е во толку лоша здравствена состојба што не може да готви или да се грижи за себе, Виланд имаше 76 третмани во козметички салон и посети 60 пабови, клубови и ресторани. Таа поднесе ревизија по луксузното патување во Мексико, тврдејќи дека нејзината состојба се влошила.

Се изјасни за виновна за тоа што не пријавила промена на околностите и сега мора да врати 23.662 фунти што незаконски ги добила од даночните обврзници помеѓу 2021 и 2024 година.

Министерот Ендру Вестерн рече дека Виланд го злоупотребила системот. „Тоа е навреда за секој вреден даночен обврзник и за луѓето кои навистина зависат од PIP. Виланд постојано лажеше, го исцрпи системот од секое пени, а потоа имаше дрскост да тврди дека нејзината состојба се влошува додека таа возеше зиплајнинг и сурфаше во Мексико“, рече тој.