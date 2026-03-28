Британка лажела дека е заглавена дома, но добивала бенефиции. Снимена е како сурфа во Мексико

28/03/2026 21:20

Жена која добила повеќе од 23.000 фунти социјална помош тврдејќи дека е премногу болна за да ја напушти куќата е разоткриена откако била снимена како сурфа и се вози на зиплајн во Мексико.

Кетрин Виланд (33) тврдела дека страдала од толку силна анксиозност што не можела да го напушти домот, но Британскиот оддел за работа и пензии (DWP) пронашол докази дека сурфала во Канкун, па дури и три пати го посетила паркот Торп, објавува BBC.

Виланд, од Горинг-бај-Си во Западен Сасекс, добивала додаток за лична независност повеќе од две години, трошејќи ги парите на маникир, салони за солариум и посети на приватен стоматолог во Лондон.

Министер: Таа го исцрпи системот
Во четврток ѝ беше изречена затворска казна од 28 недели, условна од 18 месеци, соопшти DWP. Кога истражителите се соочија со банкарски извештаи, таа им рече: „Не знаев дека не ми е дозволено да ја напуштам куќата“.

Иако тврдеше дека е во толку лоша здравствена состојба што не може да готви или да се грижи за себе, Виланд имаше 76 третмани во козметички салон и посети 60 пабови, клубови и ресторани. Таа поднесе ревизија по луксузното патување во Мексико, тврдејќи дека нејзината состојба се влошила.

Се изјасни за виновна за тоа што не пријавила промена на околностите и сега мора да врати 23.662 фунти што незаконски ги добила од даночните обврзници помеѓу 2021 и 2024 година.

Министерот Ендру Вестерн рече дека Виланд го злоупотребила системот. „Тоа е навреда за секој вреден даночен обврзник и за луѓето кои навистина зависат од PIP. Виланд постојано лажеше, го исцрпи системот од секое пени, а потоа имаше дрскост да тврди дека нејзината состојба се влошува додека таа возеше зиплајнинг и сурфаше во Мексико“, рече тој.

Словенија станува нова хит оаза за богатите и славните
Колку често всушност треба да го чистите фрижидерот: Ова се препораките на експертите за одржување
Официјално е: Ботови и вештачка интелигенција ја презедоа мрежата
Дали ова е решението за недостатокот на паркинг: Како функционира паметен систем на повеќекатни згради во Кина
Археолозите открија римски саркофаг стар 1.700 години, скриен под Будимпешта
Најдолгата автобуска линија во светот
Пронајден скелет на познат мускетар? ДНК примерок испратен на анализа
Тој ден многу девојки умреа во пожар во Њујорк – вратата била заклучена

