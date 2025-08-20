Борисов му се восхитува на Трамп за преговорите со Путин

Лидерот на ГЕРБ и поранешен бугарски премиер, Бојко Борисов, го изрази своето восхитување од преговорите меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и Владимир Путин, опишувајќи ги со стар милициски жаргон како „јувелирска операција“.

Борисов е во посета на округот Тракија во Пловдив по повод новоизградената православна црква.

„Оптимист сум“, рече лидерот на ГЕРБ, Бојко Борисов, на прашањето на новинар дали постои можност светот да здивне од војната во Украина.

„Мислам дека претседателот Трамп го спроведе она што некогаш се нарекуваше јувелирска операција. Тој имаше храброст да го вложи својот авторитет и да ја одржи средбата со претседателот Путин. Многу сложена средба, со многу личен набој и многу тешка одговорност за претседателот Трамп. После тоа, тој многу мајсторски ја одигра темата со своите најблиски партнери, а тоа сме ние – европските земји и Украина“, рече Борисов.

Тој потсети дека Трамп ги поканил претседателот на Европската комисија и лидерите на најголемите земји – Велика Британија, Франција, Германија и Италија, кои, заедно со украинскиот претседател Володимир Зеленски, презедоа сосема правилни чекори.

„Вчера (вторник) имавме долг разговор за тоа што се случи таму и јас сум оптимист“, рече лидерот на ГЕРБ, кој вчера учествуваше на онлајн состанок со лидерите на Европската народна партија (ЕПП).

Тој истакна дека жртвите во оваа војна мора да запрат и да седне на преговарачката маса.

„Колку и да мислам дека добро го познавам претседателот Путин, тој нема да го пропушти овој исклучително важен потег за да излезе од изолацијата во која се наоѓа во последните неколку години“, рече Борисов.

„Без разлика колку некои ги потценуваат квалитетите на претседателот Трамп, за мене тој направи исклучително силен потег, кој, ако биде успешен, ќе биде успешен за сите. Ако не успеат, тоа е лошо пред сè за Европа и лошо за нашиот регион“, додаде Борисов.