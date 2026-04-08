Битката за титулата во македонскиот одбојкарски шампионат почнува на 16 април

Финалната серија од плејофот во машкото национално првенство ќе стартува на 16 април во Штип, каде најдобрите две екипи сезонава, Штип УГД и ГОК Борец, ќе ја започнат битката за шампионската титула, која традиционално се игра во три добиени натпревари.

Лидерот на прволигашката табела Штип УГД и второпласираниот ГОК Борец низ целата сезона покажаа константност и квалитет со кои заслужено се најдоа и во финалето на Купот на ОФМ 2026 пред десетина дена во Скопје, а сега одново влегуваат во „судир“ за нов трофеј – шампионскиот.

Во договор со националниот сервис, кој ќе врши директен пренос на финалните натпревари, серијата „подобар од пет“ ќе се „движи“ во термините понеделник и четврток.

Штип УГД е освојувач на Купот на ОФМ 2026 и во финалето влегува со амбиција за обединување на круните, додека ГОК Борец по пауза од три години, повторно ќе се бори за првиот шампионски трофеј од осамостојувањето на Македонија.

Распоред за финалните натпревари:

1.натпревар(16.04.2026) – Штип УГД – ГОК Борец (Штип)

2. натпревар (20.04.2026) – ГОК Борец – Штип УГД (Велес)

3. натпревар (23.04.2026) – Штип УГД – ГОК Борец (Штип)

4. натпревар (27.04.2026) – ГОК Борец – Штип УГД (Велес)

5. натпревар – Штип УГД – ГОК Борец (Штип).