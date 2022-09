Бијонсе во нова кампања за „Тифани“- ја слави љубовта и индивидуалноста

САД– Tiffany & Co. открија слики од поп-кралицата во новата кампања „Lose Yourself in Love“. Сликите, кои ги направи Мејсон Пул, се за „прославување на индивидуалноста, љубовта и универзалната поврзаност“.

Бијонсе, долгогодишен амбасадор на брендот за накит, сподели во изјавата дека и е „чест да го продолжи партнерството со Тифани и Ко. и да истражува уште подлабоко колку се убави нашите врски, кога вистински ја славиме врската и важноста на љубовта што имаме за себе како поединци“.

Потпретседателот за производи и комуникации на Tiffany & Co., Александре Арно, додаде дека кампањата е „истражување на бестрашната креативност. „Изгуби се во љубовта“ ја отелотворува убавината на љубовта кон себе и моќната елеганција. Бијонсе е инспирација за толку многу затоа што таа ги отелотворува овие квалитети“.

На сликите, врвот на топ листите „Break My Soul“ носи парчиња од колекцијата накит на Tiffany & Co., вклучувајќи ги и Tiffany T, Tiffany HardWear, Tiffany Knot и новата Tiffany Lock. Особено, ѓерданот Tiffany HardWear на Бијонсе беше изработен по нарачка и му беа потребни повеќе од 40 часа за да се склопат врските од 18 илјади злато.

Пораката на кампањата исто така се усогласува со новоотворената платформа за социјално влијание на Тифани, Тифани Атриум, која го одразува тековното партнерство на Тифани со Картерс преку Програмата за стипендии за љубов на Тифани и Ко.

Во уште попрекрасни вести, филмот базиран на најновата хит песна на Бијонсе „Summer Renaissance“ ќе биде објавен во октомври на tiffany.com. Режијата е на режисерот на музичкиот спот Марк Романек, добитник на Греми награда, со кореографија на добитничката на Еми, Фатима Робинсон.