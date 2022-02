БиХ:  Земјотрес со јачина од 4,1 степени по Рихтер во близина на Тузла

Според првите информации, земјотресот бил со јачина од 4,2 степени според Рихтер, па е намален на 4,1, а епицентарот бил во близина на Тузла. Се почувствува низ цела БиХ, но и во Хрватска, Србија и Словенија.

Земјотрес со јачина од 4,1 степени според Рихтеровата скала ја потресе Босна и Херцеговина околу 15:20 часот, соопшти ЕМСЦ. Епицентарот на земјотресот е на длабочина од 10 километри во близина на Тузла.

„Како експлозија, многу се тресеше. Звукот е страшен“, „Морничаво“, „Беше кратко, но жестоко“, се дел од коментарите.

Според досегашните информации, нема извештаи за материјална штета или жртви.

#Earthquake in 15 km NW of #Tuzla (Bosnia & Herzegovina) 17 min ago (local time 15:17:54). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

— EMSC (@LastQuake) February 10, 2022