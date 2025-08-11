Без вода корисниците од дел од булеварот „Партизански Одреди“, на потегот од поликлиника „Букурешт“

Од ЈП Водовод и Канализација известуваат дека денеска поради дефект на затварач (шибер) од
ф 200 мм на булеварот Партизански Одреди бб (до поликлиника Букурешт), со прекинато
водоснабдување ќе бидат корисниците од булеварот Партизански Одреди, на потегот од
поликлиника Букурешт до бензинска пумпа ОКТА, општина Карпош.
Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до завршување на санацијата на дефектот.

