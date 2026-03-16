Берлин ја отфрла поканата на Трамп за мисија во Ормускиот теснец

Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул изјави дека Берлин не гледа улога на НАТО во решавањето на ситуацијата во Ормускиот теснец. Со ова тој реагираше на изјавата на Доналд Трамп, кој во интервју за „Фајненшел тајмс“ рече дека би било „многу лошо“ за иднината на Алијансата ако членките не помогнат во обезбедувањето на тој воден пат.

Вадефул го даде коментарот во Брисел, во пресрет на состанокот на Советот за надворешни работи на Европската унија. „Не гледам дека НАТО донел каква било одлука во таа насока, ниту дека би можел да преземе одговорност за Ормускиот теснец“, рече Вадефул.

„Доколку беше така, тогаш надлежните тела на НАТО би се справиле со тоа“, додаде тој.